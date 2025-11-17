Путин и Лукашенко условились встретится в Бишкеке на саммите ОДКБ

Путин и Лукашенко условились встретиться в Бишкеке и в конце года в Петербурге .Кроме того, главы государств обсудили двустороннее сотрудничество России и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам телефонного разговора условились встретиться на саммите ОДКБ в Бишкеке и на традиционной встрече лидеров стран - участниц СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Условлено о дальнейших контактах в ходе предстоящего в Бишкеке саммита Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты встретятся на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе отметили, что встречи запланированы на конец 2025 года.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по некоторым практическим вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике. Главы государств также обсудили актуальные международные темы, подчеркнули в Кремле.