Саммит ОДКБ в Бишкеке: ключевые темы, решения и участие лидеров стран

В Бишкеке 27 ноября состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Это одно из главных ежегодных мероприятий объединения. Повестка включает вопросы региональной стабильности, координации силовых структур. Обсудят также новые подходы к нейтрализации террористических и экстремистских угроз. В секретариате ОДКБ подчёркивают, что участники планируют рассмотреть широкий круг проблем международной и региональной безопасности и подвести итоги работы организации за год. Материал подготовила редакция mes.kg.

Главным документом встречи станет Декларация Совета коллективной безопасности. В ней страны-участницы обозначат оценку обстановки в мире и в зоне ответственности ОДКБ. Будут зафиксированы договорённости по укреплению мира и стабильности. По данным организаторов, документ станет "рамкой" для обновлённого подхода к совместным действиям в условиях растущих рисков.

Ещё один важный пункт повестки связан с кадровыми вопросами. Согласно правилам ротации руководства, Кыргызстан представит кандидатуру на должность генерального секретаря ОДКБ. Согласование этой позиции традиционно проходит на уровне глав государств и считается одним из ключевых организационных решений года.

Путин подтвердил участие

На встречу в Бишкеке приедут лидеры всех стран-участниц, среди которых будет и президент России Владимир Путин. Он подтвердил своё участие во время переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Путин отметил, что рассчитывает на "предметный разговор" на площадке ОДКБ. Российский лидер также напомнил, что до конца года главам государств предстоят ещё совместные мероприятия - в рамках СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Саммит станет одной из наиболее содержательных встреч ОДКБ за последние годы. Участники намерены обсудить конкретные шаги по повышению координации и адаптации организации к новым вызовам. По словам представителей секретариата, особое внимание планируется уделить совместным механизмам реагирования на угрозы. Также обсудят укрепление политического взаимодействия в регионе.