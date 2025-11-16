Шевченко разгромила Чжан и защитила статус легенды на UFC 322

На арене в Нью-Йорке 16 ноября состоялся один из самых ожидаемых боёв женского ММА - поединок между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан на турнире UFC 322. Кыргызстанская суперзвезда вновь доказала мировому сообществу свою уникальность, одержав уверенную победу единогласным решением судей, полностью контролируя ход встречи.

Опасная соперница и громкий вызов

Вэйли Чжан подходила к бою в статусе второго номера женского рейтинга P4P и экс-чемпионки, имея за плечами серию из пяти побед. Китайская спортсменка решила подняться в новую весовую категорию и бросить вызов одной из величайших бойцов в истории. На бумаге Чжан выглядела максимально опасной: мощный удар, выносливость и разнообразная техника обещали непростой вечер для Валентины.

Но Шевченко не привыкла отказывать в громких поединках. Приняв вызов, она в очередной раз показала, почему её называют "Пулей".

Полный контроль с первых минут

Бой начался с разведки, однако уже на исходе второй минуты Валентина провела первый тейкдаун, предварительно попав жёстким коленом по корпусу соперницы. Китайская спортсменка поднялась, но вскоре вновь оказалась на настиле - Шевченко уверенно забрала первый раунд.

Во второй пятиминутке сценарий повторился. Вэйли пыталась разнообразить работу в стойке, много двигалась, но Валентина легко переводила бой в партер, где доминировала безоговорочно. Несколько раз чемпионка была близка к досрочному завершению, активно работая по корпусу и голове соперницы.

Тренерские подсказки не помогли

К началу третьего раунда угловые Чжан потребовали избегать тейкдаунов любой ценой, но на деле китайская спортсменка не смогла изменить динамику. Да, раунд получился более конкурентным, но Валентина вновь реализовала ключевой бросок за 90 секунд до конца, забрав и эту пятиминутку.

Травма не спасла Чжан

В четвертом раунде стало заметно, что удары по корпусу сказываются на Вэйли - реакция на попадания была болезненной, вероятно, из-за травмы рёбер. Она продолжала идти вперёд, но точности и скорости не хватало. Шевченко же без спешки и без лишнего риска снова перевела соперницу и уверенно контролировала позицию сверху.

Финальный отрезок - без шансов для претендентки

Чтобы выиграть, Чжан нужна была только досрочная победа. Она начала агрессивно, но Валентина умело перевела инициативу в клинч, затем - в партер. Шевченко контролировала соперницу до самого финального гонга, не оставив судьям никаких сомнений.

Итог боя

Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей, доминировав в большинстве эпизодов боя и вновь подтвердив свой статус одной из величайших в истории женского ММА.

UFC 322 стало очередной главой в её продолжении легендарной карьеры - спокойной, зрелой, уверенной и абсолютно доминирующей.