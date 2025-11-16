Кыргызстан обыграл Иран на "Кубке Манаса"

В Манасе продолжаются игры международного футбольного турнира "Кубок Манаса", в котором участвуют молодежные сборные, составленные из игроков до 23 лет. Соревнование привлекает внимание болельщиков благодаря напряжённой борьбе и высокому уровню участников.

Победа над Ираном в напряжённом матче

Во встрече второго тура сборная Кыргызстана (U23) одержала заслуженную победу над командой Ирана - 2:1. Матч получился динамичным: обе команды активно начали игру, создавая моменты у ворот друг друга. Кыргызстанцы открыли счёт после быстрой комбинации, но Иран сумел сравнять благодаря давлению в середине первого тайма.

Ключевым моментом стала концовка встречи, когда Саид Дациев забил победный гол. Его точный удар принёс команде вторую подряд победу на турнире и поднял боевой дух всей сборной.

Уверенный старт кыргызстанцев

Ранее в первом туре кыргызская команда уже обыграла сборную Бахрейна, показав грамотный футбол и стабильную игру в обороне. Две победы подряд позволили Кыргызстану включиться в борьбу за лидерство в группе.

Россия сохраняет лидерство

В другом матче второго тура сборная России оказалась сильнее Бахрейна и сохранила за собой первую строку турнирной таблицы. Российская команда демонстрирует уверенный футбол и остаётся главным соперником кыргызстанцев в борьбе за победу на турнире.

Главный матч впереди

Следующая игра сборной Кыргызстана U23 состоится 18 ноября. Соперником станет Россия, которая пока идёт без потерь. Этот матч может стать определяющим для итогового распределения мест - победа позволит кыргызстанцам выйти в лидеры турнира и приблизиться к триумфу.

"Кубок Манаса" продолжается, и болельщики с нетерпением ждут новых ярких матчей и интригующей борьбы до самого финального тура.