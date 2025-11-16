Фарида Абдуева успешно защитила чемпионский титул OCTAGON в Алматы

Кыргызстанская спортсменка Фарида Абдуева (6-1) провела успешную первую защиту чемпионского титула в минимальном весе лиги OCTAGON. Бой состоялся 8 ноября на турнире OCTAGON 81 в Алматы.

Соперницей 21-летней чемпионки стала бразильская боец Силвания Монтейра (11-4). Поединок завершился уже в первом раунде: Абдуева одержала победу техническим нокаутом на последней секунде тайма, продемонстрировав уверенное доминирование и высокий уровень подготовки.

Для кыргызстанки это была первая защита титула, который она завоевала 19 апреля на турнире OCTAGON 71, победив казахстанскую спортсменку Аян Турсын.

Победа в Алматы укрепила позиции Абдуевой в минимальном женском дивизионе и стала важным шагом в её стремительно развивающейся карьере.