Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Бразилия обыграла Сенегал в товарищеском матче

192  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Бразилии уверенно победила Сенегал со счётом 2:0 в интенсивном и физически жёстком товарищеском матче, который прошёл на Эмирейтс Стэдиум в Лондоне. Игра продемонстрировала быстрый темп, тактические эксперименты и несколько напряжённых моментов, выходящих за рамки обычного дружеского матча.

С первых минут бразильцы взяли инициативу в свои руки. Матеус Кунья дважды попадал в штангу, а команда создавалась опасные моменты благодаря динамичному четырёхчленному нападению: Винисиус Жуниор сыграл в роли центрального форварда, Эстеван и Родриго работали на флангах, а Кунья выступал в роли атакующего полузащитника.

Главный тренер Карло Анчелотти удивил перестановкой в обороне, выставив Эдера Милайо на позицию правого защитника. Защитник "Реала" хорошо взаимодействовал с молодым вингером Эстеваном и был полезен как в атаке, так и в обороне.

Первый гол Бразилия забила на 28-й минуте. Передача через защиту от Каземиро рикошетом от защитника Сенегала оказалась идеально на пути Эстевана, который прорвался в штрафную и точно пробил левой ногой в дальний угол - 1:0.

Второй гол последовал на 35-й минуте после стандартного положения. Родриго подал точный штрафной на неотмеченного Каземиро, который мастерски контролировал мяч и закрутил его в ворота, удвоив преимущество Бразилии.

Сенегал ответил активной игрой в конце первого тайма. Вратарь Бразилии Эдерсон сделал два ключевых сейва, отразив удары Папе Гейе и Исмаила Сарра в компенсированное время.

Самый опасный момент наступил в начале второго тайма. На 51-й минуте Эдерсон ошибся при обработке мяча, подарив Илиману Ндиайе пустые ворота. Однако сенегальский форвард поразительно пробил в штангу с близкого расстояния - момент, который мог изменить ход матча.

Несмотря на несколько возможностей во второй половине, Сенегал так и не смог забить. Бразильцы продолжали угрожать контратаками, а Винисиус Жуниор постоянно растягивал оборону соперника, хотя несколько раз не сумел реализовать чистые моменты.

В целом, игра Бразилии показала улучшенную оборонительную дисциплину под руководством Анчелотти в сочетании с атакующей креативностью, ставшей визитной карточкой команды.

Эта победа стала первой в истории против Сенегала для Бразилии и четвёртой для Карло Анчелотти из семи матчей на посту главного тренера.

Итальянский наставник продолжает использовать товарищеские матчи для тестирования состава и поиска надёжных вариантов перед Чемпионатом мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Следующая игра Бразилии состоится против Туниса в Лилле во вторник.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452580
Теги:
футбол, Бразилия, Сенегал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  