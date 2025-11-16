Бразилия обыграла Сенегал в товарищеском матче

Сборная Бразилии уверенно победила Сенегал со счётом 2:0 в интенсивном и физически жёстком товарищеском матче, который прошёл на Эмирейтс Стэдиум в Лондоне. Игра продемонстрировала быстрый темп, тактические эксперименты и несколько напряжённых моментов, выходящих за рамки обычного дружеского матча.

С первых минут бразильцы взяли инициативу в свои руки. Матеус Кунья дважды попадал в штангу, а команда создавалась опасные моменты благодаря динамичному четырёхчленному нападению: Винисиус Жуниор сыграл в роли центрального форварда, Эстеван и Родриго работали на флангах, а Кунья выступал в роли атакующего полузащитника.

Главный тренер Карло Анчелотти удивил перестановкой в обороне, выставив Эдера Милайо на позицию правого защитника. Защитник "Реала" хорошо взаимодействовал с молодым вингером Эстеваном и был полезен как в атаке, так и в обороне.

Первый гол Бразилия забила на 28-й минуте. Передача через защиту от Каземиро рикошетом от защитника Сенегала оказалась идеально на пути Эстевана, который прорвался в штрафную и точно пробил левой ногой в дальний угол - 1:0.

Второй гол последовал на 35-й минуте после стандартного положения. Родриго подал точный штрафной на неотмеченного Каземиро, который мастерски контролировал мяч и закрутил его в ворота, удвоив преимущество Бразилии.

Сенегал ответил активной игрой в конце первого тайма. Вратарь Бразилии Эдерсон сделал два ключевых сейва, отразив удары Папе Гейе и Исмаила Сарра в компенсированное время.

Самый опасный момент наступил в начале второго тайма. На 51-й минуте Эдерсон ошибся при обработке мяча, подарив Илиману Ндиайе пустые ворота. Однако сенегальский форвард поразительно пробил в штангу с близкого расстояния - момент, который мог изменить ход матча.

Несмотря на несколько возможностей во второй половине, Сенегал так и не смог забить. Бразильцы продолжали угрожать контратаками, а Винисиус Жуниор постоянно растягивал оборону соперника, хотя несколько раз не сумел реализовать чистые моменты.

В целом, игра Бразилии показала улучшенную оборонительную дисциплину под руководством Анчелотти в сочетании с атакующей креативностью, ставшей визитной карточкой команды.

Эта победа стала первой в истории против Сенегала для Бразилии и четвёртой для Карло Анчелотти из семи матчей на посту главного тренера.

Итальянский наставник продолжает использовать товарищеские матчи для тестирования состава и поиска надёжных вариантов перед Чемпионатом мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Следующая игра Бразилии состоится против Туниса в Лилле во вторник.