Махачев рассказал о роли Хабиба и Хавьера в своей карьере UFC

Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев подробно рассказал о влиянии своих наставников - Хабиба Нурмагомедова и тренера Хавьера - на его профессиональное развитие. В интервью ESPN MMA россиянин признался, что его тренеры сознательно ограничивали его работу в стойке, делая упор на борьбу и контроль соперника в партере.

"Хавьер и Хабиб блокировали мою работу в стойке. Я могу драться с кем угодно, но они говорили: "Забирай его в партер, контролируй, зачем усложнять?" - рассказал Махачев, подчеркнув, что именно эта стратегия принесла ему 16 побед подряд в UFC.

Недавний бой и титул

На турнире UFC 322, прошедшем 16 ноября в Нью-Йорке, Махачев успешно защитил титул, победив австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей. Россиянин отметил, что следование наставлениям Хабиба и Хавьера позволило ему сохранять стабильность и эффективность в каждом поединке, обеспечивая контроль над соперником и минимизируя риски.

О Хабибе

Махачев высоко оценил вклад легендарного бойца в развитие своей карьеры: "Хабиб никогда не убирает микрофон в карман, и поэтому в UFC разворачивают камеру на наш угол. Он постарел из-за нас. Я очень ценю его, потому что он закончил выступать, но посвятил всю свою жизнь нам".

Россиянин подчеркнул, что стратегия его наставников помогла ему достичь высот в двух весовых категориях и построить успешную карьеру в UFC.

Вывод: Опыт и наставничество Хабиба и Хавьера стали ключевым фактором в достижениях Махачева, включая его недавний титул на UFC 322 и серию из 16 побед подряд.