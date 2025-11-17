Аршавин советует "Спартаку" назначить Черчесова главным тренером

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном преемнике на посту главного тренера московского "Спартака". По его мнению, клубу стоит обратить внимание на Станислава Черчесова.

"Кого посоветовал бы "Спартаку" назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит "Балтику", он не уйдёт оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдёт им", - приводит слова Аршавина РБ Спорт.

Ранее, 11 ноября, "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича, который занимал пост главного тренера команды с лета 2024 года. Весной этого года клуб продлил контракт с сербским специалистом до лета 2027 года, однако результаты команды не оправдали ожиданий.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" набрал 25 очков, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда демонстрирует нестабильные результаты, что стало одной из причин смены тренера.

Аршавин подчеркнул, что Черчесов обладает опытом работы с национальной командой и способен стабилизировать игру "Спартака", что делает его логичным кандидатом на пост наставника клуба.

Следующий шаг "Спартака" - выбор нового главного тренера, который сможет вывести команду обратно в лидеры РПЛ.