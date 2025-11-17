Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Аршавин советует "Спартаку" назначить Черчесова главным тренером

224  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о возможном преемнике на посту главного тренера московского "Спартака". По его мнению, клубу стоит обратить внимание на Станислава Черчесова.

"Кого посоветовал бы "Спартаку" назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит "Балтику", он не уйдёт оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдёт им", - приводит слова Аршавина РБ Спорт.

Ранее, 11 ноября, "Спартак" объявил об уходе Деяна Станковича, который занимал пост главного тренера команды с лета 2024 года. Весной этого года клуб продлил контракт с сербским специалистом до лета 2027 года, однако результаты команды не оправдали ожиданий.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" набрал 25 очков, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда демонстрирует нестабильные результаты, что стало одной из причин смены тренера.

Аршавин подчеркнул, что Черчесов обладает опытом работы с национальной командой и способен стабилизировать игру "Спартака", что делает его логичным кандидатом на пост наставника клуба.

Следующий шаг "Спартака" - выбор нового главного тренера, который сможет вывести команду обратно в лидеры РПЛ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452583
Теги:
Россия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  