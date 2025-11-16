Погода
Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу сыграет с Португалией и Испанией

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу отправляется в Испанию для проведения двух товарищеских матчей против сильных европейских команд. Об этом сообщает Ассоциация футзала КР.

Матчи пройдут 18 и 20 ноября в городе Лас Росас де Мадрид. В первой встрече Кыргызстан сыграет со сборной Португалии, во второй - с командой Испании.

Подготовка к международным играм стартовала 14 ноября в Бишкеке, где сборная проводит тренировочные сборы. Тренеры отмечают, что спарринги с европейскими командами помогут юным игрокам набраться опыта и проверить свои силы против сильных соперников.

Товарищеские матчи станут важным этапом подготовки сборной Кыргызстана к будущим международным соревнованиям.


футзал, Испания, Португалия, Кыргызстан
