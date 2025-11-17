Погода
C5+1 глазами эксперта: символический успех для стран региона

В подкасте "Что cлучилось?" ведущий Владислав Горин обсудил с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темуром Умаровым стратегию стран Центральной Азии, которую можно описать как "лавирование" между Китаем и Россией при помощи США.

Горин отметил, что недавно в Вашингтоне прошёл юбилейный саммит формата C5+1, на котором впервые присутствовали все пять президентов стран Центральной Азии. По словам Умарова, это выглядело как беспрецедентное событие: ранее лидеры региона не получали приглашение к прямой встрече с президентом США.

"Символически это выглядело впечатляюще, но по сути встреча была короткой и деловой. Основной фокус - инвестиции. Остальное обсуждалось лишь вскользь", - пояснил Умаров.

Эксперт подчеркнул, что администрация США позиционирует себя как новая и пионерская сила в регионе, демонстрируя повышенный статус отношений. В то же время реальное присутствие США в Центральной Азии остаётся минимальным. "С точки зрения практических результатов это не особое сближение. Здесь скорее риторическая игра", - добавил он.

Умаров обратил внимание на подготовку лидеров: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на английском, стараясь выйти на прямой контакт с Дональдом Трампом. Остальные лидеры пользовались переводчиками, что ограничивало эффект от общения. "Президенты выглядели как учащиеся, которых оценивает строгий учитель. Время на выступление было ограничено, и любые слова сразу превращались в несколько предложений через перевод", - отметил эксперт.

Экономическая составляющая встречи была значима прежде всего для Казахстана и Узбекистана: обе страны предложили американским компаниям проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов и подписали меморандумы с Boeing. "Для остальных стран региона интерес был минимален, и они не смогли предложить что-то, что зацепило бы США", - сказал Умаров.

При этом эксперт подчеркнул, что для Центральной Азии крайне важно показывать наличие альтернативных отношений: "Эта демонстрация связей с США нужна, чтобы смягчить давление соседей - России и Китая - и укрепить внутреннюю легитимность лидеров".

Умаров добавил, что Европа, хоть и имеет потенциал для сотрудничества с регионом, действует медленно и осторожно. Реальные инвестиции и масштабные проекты пока остаются обещаниями. США, несмотря на ограниченный интерес, остаются ключевым игроком, способным создавать у стран Центральной Азии впечатление реального веса переговоров.

Подводя итог, эксперт отметил, что саммит скорее демонстрировал политическую сцену и возможности для символической игры, чем конкретные достижения. "Это необходимый минимум: показать, что есть альтернативы и что ваш голос где-то слышат. Практической пользы немного, но визуально эффект впечатляет", - заключил Умаров.


