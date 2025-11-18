Погода
Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут бой в декабре

108  0
- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и американский блогер и боксер Джейк Пол близки к завершению сделки о проведении тяжёлого боя в декабре этого года. Как сообщает The Guardian, стороны согласовали основные условия, а официальное подтверждение от Netflix ожидается в понедельник. Поединок планируется провести 19 или 26 декабря в Майами.

Изначально Джейк Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, однако турнир был отменён из-за судебных обвинений в адрес Дэвиса, включая побои, похищение и удержание. После появления информации о расследовании полиция Майами приступила к проверке инцидента, а Netflix и Most Valuable Promotions отменили шоу.

После срыва боя команда Пола начала поиск нового соперника, рассматривая варианты с Райаном Гарсией и Терренсом Кроуфордом. В итоге переговоры ускорились с бывшим двукратным чемпионом мира Энтони Джошуа, который не выходил в ринг с сентября 2024 года после поражения от Дэниела Дюбуа. Промоутер Эдди Хирн ранее заявлял, что Джошуа рассчитывает вернуться до конца 2025 года.

Для Netflix этот бой станет важной частью спортивного контента: прошлый боксерский турнир платформы - поединок Пола с Майком Тайсоном - стал самым просматриваемым спортивным событием в истории сервиса, достигнув 65 млн одновременных просмотров и 108 млн средних зрителей.

Точная дата боя будет объявлена в начале недели, а сам поединок пройдёт в Майами и будет доступен для глобальной трансляции.


бокс, США
