МИД КР разъяснил порядок въезда и пребывания граждан КНР в Кыргызстане

Министерство иностранных дел Кыргызстана распространило сообщение о порядке въезда и пребывания в нашей стране для граждан Китая.

Ведомство напоминаете, что для граждан КНР в Кыргызстане действует визовый режим. Въезд, пребывание и выезд с территории страны осуществляются только при наличии действующей визы, выданной компетентными органами КР.

Согласно положению о порядке пребывания иностранных граждан, утвержденному постановлением Кабинета министров, иностранные граждане обязаны строго соблюдать сроки, указанные в визе или других разрешительных документах.

В МИД подчеркнули, что оформление кыргызской визы для граждан КНР возможно только при наличии ходатайства от юридического лица, зарегистрированного в Кыргызстане.

МИД КР отмечает, что Кыргызстан придерживается поэтапного и взвешенного подхода и либерализации визовой политики, учитывая национальные интересы, а также принцип паритетности в отношении визового режима для граждан Кыргызстана за рубежом.