Чемпионат Европы по футболу пройдет в Великобритании и Ирландии

Великобритания и Ирландия дали старт подготовке к чемпионату Европы по футболу 2028 года, представив официальную заставку, логотип, стадионы и расписание турнира. Торжественная презентация прошла 13 ноября в 20:28 по лондонскому времени на Пикадилли-Серкус.

Турнир пройдёт с 9 июня по 9 июля в девяти городах пяти стран. Матч открытия состоится в Кардиффе, а полуфиналы и финал - на лондонском "Уэмбли". В числе арен - стадионы в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Глазго, Ньюкасле, Бирмингеме и Дублине.

Страны-хозяйки - Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия - примут участие в квалификации. При этом две лучшие команды из них гарантированно получат место на Евро, даже если не пройдут отбор. Матчи турнира будут начинаться в 14:00, 17:00 и 20:00 по Гринвичу.

Организаторы также представили официальный логотип чемпионата. Презентации прошли сразу в нескольких городах, где здания и площади подсветили изображениями Кубка Европы.