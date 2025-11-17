Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Великобритании и Ирландии

168  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Великобритания и Ирландия дали старт подготовке к чемпионату Европы по футболу 2028 года, представив официальную заставку, логотип, стадионы и расписание турнира. Торжественная презентация прошла 13 ноября в 20:28 по лондонскому времени на Пикадилли-Серкус.

Турнир пройдёт с 9 июня по 9 июля в девяти городах пяти стран. Матч открытия состоится в Кардиффе, а полуфиналы и финал - на лондонском "Уэмбли". В числе арен - стадионы в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Глазго, Ньюкасле, Бирмингеме и Дублине.

Страны-хозяйки - Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия - примут участие в квалификации. При этом две лучшие команды из них гарантированно получат место на Евро, даже если не пройдут отбор. Матчи турнира будут начинаться в 14:00, 17:00 и 20:00 по Гринвичу.

Организаторы также представили официальный логотип чемпионата. Презентации прошли сразу в нескольких городах, где здания и площади подсветили изображениями Кубка Европы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452598
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  