Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса и защитил титул ATP Finals в Турине

Итальянский теннисист Янник Синнер завершил сезон громкой победой. В финале Итогового турнира ATP в Турине он в двух сетах справился с испанцем Карлосом Алькарасом - 7:6(4), 7:5 - и во второй раз подряд выиграл главный турнир года.

Матч прошёл при горячей поддержке домашних трибун и стал подтверждением полного доминирования Синнера на хардовых кортах в помещении. Итальянец довёл свою победную серию на этом покрытии до 31 матча. Сезон он заканчивает с шестью трофеями и впечатляющим балансом 58 побед при 6 поражениях.

Первая партия получилась крайне напряжённой: оба теннисиста держали высокий темп, почти не допуская ошибок. Алькарас имел сетбол, но Синнер спасся мощной второй подачей и выиграл тай-брейк. Во втором сете испанец, игравший с травмой задней поверхности бедра, сделал ранний брейк, однако Синнер быстро вернул контроль над игрой и довёл матч до победы.

Синнер стал самым молодым игроком за последние 21 год, кому удалось защитить титул Итогового турнира, и одним из немногих в истории, выигравших турнир дважды подряд без потери сетов.

Победа в Турине также позволила итальянцу взять реванш у Алькараса, который в этом сезоне обыгрывал его семь раз, и завершить год на сильной победной ноте.