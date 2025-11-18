Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса и защитил титул ATP Finals в Турине

195  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Итальянский теннисист Янник Синнер завершил сезон громкой победой. В финале Итогового турнира ATP в Турине он в двух сетах справился с испанцем Карлосом Алькарасом - 7:6(4), 7:5 - и во второй раз подряд выиграл главный турнир года.

Матч прошёл при горячей поддержке домашних трибун и стал подтверждением полного доминирования Синнера на хардовых кортах в помещении. Итальянец довёл свою победную серию на этом покрытии до 31 матча. Сезон он заканчивает с шестью трофеями и впечатляющим балансом 58 побед при 6 поражениях.

Первая партия получилась крайне напряжённой: оба теннисиста держали высокий темп, почти не допуская ошибок. Алькарас имел сетбол, но Синнер спасся мощной второй подачей и выиграл тай-брейк. Во втором сете испанец, игравший с травмой задней поверхности бедра, сделал ранний брейк, однако Синнер быстро вернул контроль над игрой и довёл матч до победы.

Синнер стал самым молодым игроком за последние 21 год, кому удалось защитить титул Итогового турнира, и одним из немногих в истории, выигравших турнир дважды подряд без потери сетов.

Победа в Турине также позволила итальянцу взять реванш у Алькараса, который в этом сезоне обыгрывал его семь раз, и завершить год на сильной победной ноте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452599
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  