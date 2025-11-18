Кубатов: В 2025 году у кыргызстанских альпинистов было много достижений

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики, которое стало одним из самых значимых событий уходящего года для всего горного сообщества страны. В уютном зале собрались ветераны альпинизма, профессиональные спортсмены, молодые восходители, инструкторы, представители федерации и гости, для которых горы - не просто вершины, а часть жизни, характера и судьбы.

Главной темой вечера стали итоги спортивного сезона: вручение почётных званий, признание достижений кыргызстанских альпинистов и чествование тех, кто продолжает продвигать кыргызский альпинизм на мировой уровень.

Одним из почетных гостей стал легендарный альпинист Леван Маркович Алибегашвили - человек, чьё имя давно стало частью истории кыргызского альпинизма. Мастер спорта СССР, обладатель звания "Снежный барс", кавалер ордена "Эдельвейс" II степени, обладатель государственной награды ордена "Данк" он олицетворяет целую эпоху, в которой альпинизм был не только спортом, но и движением энтузиастов, романтиков и исследователей.

В беседе с корреспондентом VB.KG Леван Маркович рассказал о том, как начинался его путь. Путь, который охватывает и тяжёлые годы строительства Памирского тракта, и знакомство с командами легендарных альпинистов, и сложнейшие восхождения в горах Памира, Тянь-Шаня и Кавказа.

Он вспомнил, как в 1960 году впервые поднялся на пик Урожай в Алайском хребте. Этот маршрут стал отправной точкой для десятков следующих экспедиций. За свою карьеру он побывал на всех семитысячниках Советского Союза, участвовал в международных альпиниадах, проходил траверсы, работал инструктором, ходил в спасательные операции, а в тяжелейших высотных условиях не раз рисковал жизнью как своей, так и ради спасения других.

Несмотря на возраст Левану Марковичу 91 год он остаётся деятельным, ясным, энергичным и бесконечно преданным горам.

"Альпинизм стал смыслом моей жизни, но основная часть моей карьеры была связана с дорогами. Во всё, что ты делаешь, надо вкладывать душу. Это касается и гор, и профессии".

Инженерная жизнь Алибегашвили так же насыщенна, как и спортивная. Он участвовал в проектировании ключевых магистралей Кыргызстана - Бишкек–Ош, Ош–Иркиштам, Сарыташ, Дароот-Коргон, Исфана, а также в создании дороги Север–Юг. По его словам, каждая дорога это отдельная история, требующая точности, знаний и человеческого отношения.

Президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Эдуард Кубатов представил итоги 2025 года, отметив большое количество спортивных восхождений и серьёзных маршрутов. Кыргызские спортсмены поднимались на Хан-Тенгри, пик Победы, Исмоила Сомони, Озоди. Сам Кубатов также провёл два сложнейших высотных восхождения:

"У меня было в этом году тяжёлое восхождение на Анапурну в апреле месяце. И в августе этого года я прошёл этот К2 наконец-то без кислорода".

Отметим, что восхождение на К2 без кислорода это достижение уровня мировых альпинистов, входящее в число самых сложных высотных маршрутов планеты.

Кубатов также особо отметил достижения кыргызстанских альпинисток Асель Байбагешевой и Рысгуль Акимжановой, ставших первыми женщинами из Кыргызстана, покорившими Эверест, и напомнил об успехах Кадыра Сайдилка, выполнившего программу Seven Summit Plus.

Несмотря на то, что мероприятие посвящено спортивным достижениям, в его центре звучала мысль о единстве и духе горного сообщества. "Этот вечер посвящён альпинистам. Этот вечер посвящён горам. Этот вечер посвящён нашей стране", - сказал Кубатов, подчеркивая, что каждый подъём кыргызских альпинистов - это вклад в престиж Кыргызстана.

Особое место в программе заняла экологическая инициатива "Таза Ала-Тоо", направленная на очистку вершин от мусора. Кубатов напомнил, что именно поведение альпинистов формирует отношение к экологии высокогорья, и проект стал важным вкладом в сохранение природного наследия страны.

В завершение участникам были вручены спортивные звания, почётные знаки и благодарственные письма.