Погода
$ 87.40 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Скандал вокруг РУПОИ: жалобы, проверки и большие амбиции

400  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Когда люди без ног ждут протез по полгода, а им приносят кожаную деревянную конструкцию, словно из музея, то это уже не реабилитация. Это издевательство", - говорит бывший главный инженер РУПОИ Асылбек Сманов, проработавший в учреждении 16 лет. Его слова, как он утверждает, не эмоциональный всплеск, а результат многолетнего опыта и наблюдений. За последние два года он направил обращения Президенту, депутатам Жогорку Кенеша, Генпрокуратуре, ГКНБ и Министерству труда и социального развития. Ответы, по его словам, ограничивались официальными отписками. Кроме этого, подобного рода обращения были и со стороны Союза инвалидов КР.

РУПОИ - единственное государственное учреждение, которое обеспечивает инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) бесплатно за счет госбюджета. Но, по словам Сманова: сроки изготовления протезов постоянно нарушаются.

"Во-первых, изделия не соответствуют индивидуальным программам реабилитации (ИПР).

Во-вторых, до сих пор используются кожаные протезы рук и ног, хотя в мире такие материалы давно не применяются.

В-третьих, закупаются ненужные или неиспользуемые материалы и оборудование. То есть деньги есть, а протезов нет", - констатирует инженер.

По словам Сманова, проблемы усугубляет коррупция и непрозрачные закупки.

"К примеру, заключен невыгодный контракт с компанией "Моторика", хотя существуют более выгодные альтернативы для нашей страны. Часть закупок шла через посреднические фирмы "Ортекс" и "Медэксперт". Кроме этого, идет лоббирование интересов отдельных компаний вроде российской фирмы "Метиз". А во время капитального ремонта здания было демонтировано новое оборудование стоимостью более 1 млн сомов, которое затем исчезло. Людям не хватает протезов, а оборудование просто исчезает. Это халатность или преступление?" - задает риторический вопрос Сманов.

Главная же проблема, говорит бывший инженер РУПОИ, состоит в том, что в Кыргызстане люди с инвалидностью до сих пор не имеют возможности самостоятельно выбирать поставщика протезно-ортопедических изделий и получать за это компенсацию.

"Государственные гарантии, закрепленные в законах, на практике не работают. Инвалиды получают изделия, которые не соответствуют их индивидуальным программам реабилитации, а альтернативного выбора у них нет. Для сравнения, за границей такая практика давно распространена, когда люди с инвалидностью могут самостоятельно выбирать поставщика и получать государственную компенсацию за современное оборудование, что повышает качество реабилитации и снижает риски коррупции", - отмечает он.

Он утверждает, что по его обращениям в Генпрокуратуре нашли свое подтверждение следующие нарушения:

- в отношении должностных лиц МТСОМ вынесено постановление о возбуждении производства по делу о нарушениях;

- возбуждено производство по выявленным нарушениям;

- подано ходатайство о возмещении ущерба на 25 миллионов сом;

- выявлены нарушения минимальных норм штата управленческих структур госорганов.

Сманов также жалуется, по его словам, на незаконное увольнение со стороны Ализы Солтонбековой, тогдашнего директора РУПОИ. Как он утверждает, увольнение было связано с критикой деятельности учреждения и выявлением нарушений, включая закупки и неэффективное использование ресурсов.

Ситуация остается противоречивой. С одной стороны эксперт с многолетним опытом говорит о системном разрушении, коррупции и страданиях инвалидов. С другой - проверки фиксируют отсутствие нарушений. Между ними тысячи людей, которые до сих пор ждут современных протезов. Вопрос остается открытым: кто прав: Сманов, чиновники или сама система, в которой государственные обязательства по обеспечению инвалидов современными средствами реабилитации выполняются с задержками и противоречиями?

Напомним, ровно год назад граждане с инвалидностью попросили председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева проверить Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий. По словам людей с ОВЗ, протезы, изготовленные РУПОИ, некачественные. Они приходят в негодность за три месяца, а стоят более 100 тысяч сомов.

Редакция VB.KG связалась с Министерством труда и социального развития, чтобы получить официальную позицию по ситуации в РУПОИ. После обращения представители ведомства пообещали подготовить комментарий и предоставить свою версию событий, подчеркнув, что все действия учреждения и проверок соответствуют законодательству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452603
Теги:
инвалиды, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  