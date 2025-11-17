Скандал вокруг РУПОИ: жалобы, проверки и большие амбиции

"Когда люди без ног ждут протез по полгода, а им приносят кожаную деревянную конструкцию, словно из музея, то это уже не реабилитация. Это издевательство", - говорит бывший главный инженер РУПОИ Асылбек Сманов, проработавший в учреждении 16 лет. Его слова, как он утверждает, не эмоциональный всплеск, а результат многолетнего опыта и наблюдений. За последние два года он направил обращения Президенту, депутатам Жогорку Кенеша, Генпрокуратуре, ГКНБ и Министерству труда и социального развития. Ответы, по его словам, ограничивались официальными отписками. Кроме этого, подобного рода обращения были и со стороны Союза инвалидов КР.

РУПОИ - единственное государственное учреждение, которое обеспечивает инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) бесплатно за счет госбюджета. Но, по словам Сманова: сроки изготовления протезов постоянно нарушаются.

"Во-первых, изделия не соответствуют индивидуальным программам реабилитации (ИПР).

Во-вторых, до сих пор используются кожаные протезы рук и ног, хотя в мире такие материалы давно не применяются.

В-третьих, закупаются ненужные или неиспользуемые материалы и оборудование. То есть деньги есть, а протезов нет", - констатирует инженер.

По словам Сманова, проблемы усугубляет коррупция и непрозрачные закупки.

"К примеру, заключен невыгодный контракт с компанией "Моторика", хотя существуют более выгодные альтернативы для нашей страны. Часть закупок шла через посреднические фирмы "Ортекс" и "Медэксперт". Кроме этого, идет лоббирование интересов отдельных компаний вроде российской фирмы "Метиз". А во время капитального ремонта здания было демонтировано новое оборудование стоимостью более 1 млн сомов, которое затем исчезло. Людям не хватает протезов, а оборудование просто исчезает. Это халатность или преступление?" - задает риторический вопрос Сманов.

Главная же проблема, говорит бывший инженер РУПОИ, состоит в том, что в Кыргызстане люди с инвалидностью до сих пор не имеют возможности самостоятельно выбирать поставщика протезно-ортопедических изделий и получать за это компенсацию.

"Государственные гарантии, закрепленные в законах, на практике не работают. Инвалиды получают изделия, которые не соответствуют их индивидуальным программам реабилитации, а альтернативного выбора у них нет. Для сравнения, за границей такая практика давно распространена, когда люди с инвалидностью могут самостоятельно выбирать поставщика и получать государственную компенсацию за современное оборудование, что повышает качество реабилитации и снижает риски коррупции", - отмечает он.

Он утверждает, что по его обращениям в Генпрокуратуре нашли свое подтверждение следующие нарушения:

- в отношении должностных лиц МТСОМ вынесено постановление о возбуждении производства по делу о нарушениях;

- возбуждено производство по выявленным нарушениям;

- подано ходатайство о возмещении ущерба на 25 миллионов сом;

- выявлены нарушения минимальных норм штата управленческих структур госорганов.

Сманов также жалуется, по его словам, на незаконное увольнение со стороны Ализы Солтонбековой, тогдашнего директора РУПОИ. Как он утверждает, увольнение было связано с критикой деятельности учреждения и выявлением нарушений, включая закупки и неэффективное использование ресурсов.

Ситуация остается противоречивой. С одной стороны эксперт с многолетним опытом говорит о системном разрушении, коррупции и страданиях инвалидов. С другой - проверки фиксируют отсутствие нарушений. Между ними тысячи людей, которые до сих пор ждут современных протезов. Вопрос остается открытым: кто прав: Сманов, чиновники или сама система, в которой государственные обязательства по обеспечению инвалидов современными средствами реабилитации выполняются с задержками и противоречиями?

Напомним, ровно год назад граждане с инвалидностью попросили председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева проверить Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий. По словам людей с ОВЗ, протезы, изготовленные РУПОИ, некачественные. Они приходят в негодность за три месяца, а стоят более 100 тысяч сомов.

Редакция VB.KG связалась с Министерством труда и социального развития, чтобы получить официальную позицию по ситуации в РУПОИ. После обращения представители ведомства пообещали подготовить комментарий и предоставить свою версию событий, подчеркнув, что все действия учреждения и проверок соответствуют законодательству.