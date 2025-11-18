В Токио состоялось открытие XXV Летних Сурдлимпийских игр

В японской столице 15 ноября прошла торжественная церемония открытия XXV Летних Сурдлимпийских игр. Мероприятие состоялось в комплексе "Tokyo Metropolitan Gymnasium" и собрало более 3 тысяч спортсменов из 81 страны.

Игры официально открыл президент Международного комитета спорта среди глухих (ICSD) Адам Коса, отметив, что соревнования 2025 года проходят в год 100-летия Сурдлимпийского движения. Гостям была представлена красочная культурная программа, отражающая традиции и современную культуру Японии.

Кыргызстан на церемонии представил мастер спорта по настольному теннису Мирбек Аалиев, который вынес государственный флаг республики.

В рамках соревнований будут разыграны медали в 209 дисциплинах по 21 виду спорта. Национальная сборная Кыргызстана заявила 19 спортсменов, которые выступят в сурдо-дзюдо, настольном теннисе, греко-римской борьбе, тхэквондо и вольной борьбе.

Первые выступления кыргызстанских атлетов состоятся 16 ноября - стартуют соревнования по сурдо-дзюдо.