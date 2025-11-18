Погода
КПЛ-2025: Высшая лига Кыргызстана расширена до 16 команд

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызский футбольный союз объявил о масштабных изменениях в структуре национального футбола: в следующем сезоне Высшая лига (ранее - Премьер-лига) будет расширена до 16 команд. Решение принято официально, и оно станет ключевым шагом в реформировании чемпионата страны.

Два новых участника

В элиту кыргызского футбола поднялись два клуба:

"Азия" (Талас) - новый футбольный проект, созданный при поддержке экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

"Токтогул" - победитель Национальной лиги прошлого сезона.

Появление "Азии" стало одним из самых обсуждаемых событий - клуб был сформирован в сжатые сроки, а в Таласе уже активно ведутся строительные работы на центральном стадионе, который станет домашней ареной команды.

Реформирование лиг

КФС также объявил о смене названий дивизионов:

  1. Премьер-лига теперь официально называется Высшей лигой;
  2. Национальная лига стала Первой лигой.

Главное новшество - обновлённая система ротации. Победитель Первой лиги будет автоматически подниматься в Высшую лигу, а команда, занявшая последнее, 16-е место, - вылетать. Это создаёт более прозрачную и конкурентную систему.

Комментарий руководства

Глава Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев подчеркнул, что расширение Высшей лиги - важный импульс для развития футбола по всей стране. По его словам, увеличение числа участников даст шанс регионам активнее развивать свои клубы и станет стимулом для роста уровня чемпионата.

Изменения вступают в силу уже в следующем сезоне, который обещает стать одним из самых интригующих за последние годы.


