В РФ расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника

- Светлана Лаптева
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником, сообщает ТАСС.

Согласно нововведениям в Трудовой кодекс РФ, дополнился перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.

До вступления в силу закона основанием для увольнения признается необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента РФ или постановлениями правительства РФ. При этом ограничения, установленные на уровне субъектов РФ, не включены в указанный перечень и, следовательно, не могут служить самостоятельным основанием для увольнения.

Федеральный закон вступает в силу 1 марта 2026 года.


URL: https://www.vb.kg/452608
Теги:
Владимир Путин, миграция, Россия
