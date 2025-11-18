Погода
Султан Раев стал лауреатом международной премии "Наследие будущего"

В Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения первых лауреатов международной премии "Келажак мероси" ("Наследие будущего"). Победители получили статуэтку, диплом и денежное вознаграждение $10 тысяч.

Вручение прошло в присутствии президентов стран Центральной Азии и Азербайджана во время посещения Центра исламской цивилизации.

- В номинации "Литература" победил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, народный писатель Киргизии Султан Раев.

- Лучшим в номинации "Культура" признан народный поэт Таджикистана Давлат Сафарзода.

- В категории "Театр и кино" награду получил артист Национального драматического театра Казахстана имени М. Авезова Еркебулан Дайиров.

- В номинации "Музыка и танец" отмечен народный артист Азербайджана Алим Гасимов.

- В категории "Наука, образование и цифровые технологии" победила заместитель директора Международного центра при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана, доктор сельскохозяйственных наук Дилафруз Эгамбердиева.


