Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В КР крупных поставщиков социально значимых товаров призвали снизить цены

107  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков провел совещание с крупными отечественными поставщиками социально значимых товаров. Во встрече также приняли участие представители налоговой службы всех четырех районов города Бишкек. (Об этом сообщает пресс-служба ведомства)

Обращаясь к участникам совещания, министр подчеркнул необходимость снижения цен на социально значимые товары.

"Мы плотно работаем с крупными сетевыми гипермаркетами и рынками столицы. Уже видим понимание с их стороны и определенные результаты по снижению цен. Поскольку речь идет о всей цепочке поставок, необходимо пересмотреть ценовые предложения. Мы делаем это в интересах наших граждан. Ни в коем случае не требуем, чтобы вы работали себе в убыток – просим лишь разумного подхода. Тем временем Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики усилила мониторинг: только за последние два дня вынесено более 30 штрафов", – отметил министр.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно со Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики продолжит контроль ценовой ситуации в целях обеспечения стабильности на потребительском рынке и защиты интересов граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452617
Теги:
Минэкономики, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  