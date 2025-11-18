В КР крупных поставщиков социально значимых товаров призвали снизить цены

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков провел совещание с крупными отечественными поставщиками социально значимых товаров. Во встрече также приняли участие представители налоговой службы всех четырех районов города Бишкек. (Об этом сообщает пресс-служба ведомства)

Обращаясь к участникам совещания, министр подчеркнул необходимость снижения цен на социально значимые товары.

"Мы плотно работаем с крупными сетевыми гипермаркетами и рынками столицы. Уже видим понимание с их стороны и определенные результаты по снижению цен. Поскольку речь идет о всей цепочке поставок, необходимо пересмотреть ценовые предложения. Мы делаем это в интересах наших граждан. Ни в коем случае не требуем, чтобы вы работали себе в убыток – просим лишь разумного подхода. Тем временем Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики усилила мониторинг: только за последние два дня вынесено более 30 штрафов", – отметил министр.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно со Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики продолжит контроль ценовой ситуации в целях обеспечения стабильности на потребительском рынке и защиты интересов граждан.