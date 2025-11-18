Погода
В Бишкеке открыли музей "Доктора Жизнь" и друга "Вечерки" -Эрнста Акрамова

- Нина Ничипорова
Профессор Акрамов - выдающаяся и легендарная личность в кыргызской хирургии. Врачи Чуйской областной больницы, многие из которых его ученики и единомышленники, были и остаются первопроходцами во многих направлениях хирургии, и большая часть этих достижений - заслуга Эрнста Хашимовича.

На официальное открытие музея, посвященного Эрнсту Акрамову, пришло много людей – его друзья и коллеги из других клиник, бывшие пациенты, представители Минздрава, АК "МУК", известные деятели культуры и науки.

Мы с гордостью можем сказать, что Эрнст Хашимович был большим другом "Вечерки", часто заходил к нам, а мы к нему и подавно – как минимум раз в месяц – по поводу проведенных им сложнейших операций, после которых человек, побывавший едва ли не на том свете, оживал в операционной. Нередко профессор звонил сам, рассказывал о тяжелом случае. И не потому, что ему нужна была слава, за ней он никогда не гнался и меньше всего в ней нуждался. Народ, можно сказать, и так боготворил его и называл "Доктором Жизнь". И он оправдывал их надежды.

Пятьдесят лет из 60 с лишним, отданных больным, профессор точно провел возле операционного стола. Сколько спас больных, он никогда не считал и был уверен, что это и не важно. Главное, что тысячи людей, которые попадали в его руки, получали второй шанс на жизнь.

А приезжали мы к нему не только, чтобы рассказать нашим читателям о его очередном уникальном пациенте, но и о том, как человеку не довести себя до смертельно опасного состояния, из которого Акрамову приходилось вытаскивать многих. Таким образом профессор проводил своего рода профилактику различных заболеваний среди населения, и люди прислушивались к его рекомендациям.

Об Эрнсте Хашимовиче Акрамове, без преувеличения, можно говорить часами, вспоминать о тех или иных случаях, каждый из которых дополняет образ невероятно харизматичного и глубоко порядочного человека, строгого учителя и, конечно, большого хирурга.

- Я не знал и не знаю врача, который ради больного не считался ни с чем, даже со своим здоровьем. Помню, во время моего дежурства в больницу привезли молодого человека с тяжелой травмой, серьезно были повреждены сосуды ноги. В начале 70-х годов еще не было у нас отделения сосудистой хирургии, и ею никто практически не занимался, кроме Акрамова. Во время обхода с участием профессора было решено, что ногу молодому человеку надо ампутировать. Этот больной не выходил у меня из головы. И я, еще не зная хорошо Акрамова, решился позвонить ему, объяснил ситуацию. Он даже ни минуты не колебался, сказал, что сейчас приедет. И приехал среди ночи со своим инструментом и до самого утра оперировал пострадавшего. И спас ему ногу!

Эрнст был для меня не только учителем, но и другом, который помог мне справиться с тяжелой болезнью, - поделился с vb.kg своими воспоминаниями заслуженный врач КР Акиф Алафердов.

- А я познакомился с Эрнстом Хашимовичем, еще в студенческие годы, когда подрабатывал санитаром в операционном блоке. Меня сразу предупредили, чтобы всегда были в запасе маски и два метра стерильной марли. Сказали, что есть такой хирург Акрамов, который оперирует и по ночам. Эрнст Хашимович вместо чепчика повязывал во время операции голову марлей в виде косынки, - рассказал известный хирург, профессор Эрнст Тилеков.

- Он практически круглые сутки проводил во второй городской больнице и в молодости, много оперировал, больных в лихие 90-е было очень много с различными травмами – ножевыми, огнестрельными. Врачи-интерны, которые ныне стали известными хирургами, профессорами, жаловались, что сутками не бывают дома, Акрамов не отпускает. И когда кто-то пытался ускользнуть под предлогом обеда, он кричал поварам, мол, дайте этому голодному хирургу каши. А после снова звал всех в операционную. Школа Акрамова много дала нынешнему поколению хирургов и в профессиональном, и в нравственном плане.

- Сначала я был его пациентом, а потом мы стали друзьями. Считаю, что Эрнст Хашимович был человеком от Бога, посланным на Землю, чтобы помогать людям. Я не знаю в стране человека, более преданного своей профессии, чем мой друг. Он не считался ни со временем, ни со своим здоровьем, не говоря о каких-то материальных ценностях, - сказал в интервью vb.kg Аскар Салымбеков. – Он исполнил свой долг сполна на этой Земле и заслужил того, чтобы Чуйской областной больнице было присвоено его имя. И открытие музея – это тоже большая память о великом хирурге страны.

Вспоминали на церемонии открытии музея, что Эрнст Хашимович был правдолюбом, как говорится, до мозга костей. Он не умел льстить, всегда резал правду–матку в глаза и считал это нормальным явлением, особенно когда повторно приходилось оперировать больных, побывавших, как он говорил, в руках ремесленников, так он называл отдельных бездарных врачей. Будущих хирургов он учил тому, что "голова всегда должна быть впереди рук", "надо набивать голову знаниями, а не руку на пациентах и не калечить их". Многие изречения профессора становились афоризмами. На стенах его кабинета висели плакатики с любимыми выражениями : "Цена одной жизни равна Вселенной", "Не делю больных на министров и чабанов". Они все из жизни.

- Я никого никогда не предавал, не творил зла, пахал, спасал людей, создал и оборудовал Научный центр восстановительной и реконструктивной хирургии. У меня есть ученики, которые по своему профессиональному уровню превосходят многих наших оперирующих хирургов. Я выпустил вместе с коллегами семь уникальных монографий для врачей, аспирантов, клинических ординаторов и студентов. А за работу вместе с российскими коллегами по вопросам гнойной хирургии получил Государственную премию, немало своих изобретений, на которые получены патенты, - сказал Эрнст Хашимович в одном из интервью нашему изданию.

Таким деятельным человеком и настоящим профессионалом профессор Акрамов останется в истории кыргызской медицины, в памяти народа.

По словам директора Чуйской областной больницы Докторбека Жекшебаева, открытие хирургического приемного отделения и музея состоялось благодаря помощи Международного университета Кыргызстана. Спонсорами создания музея выступили родственники Эрнста Хашимовича, коллектив больницы, друзья и коллеги-депутаты Жогорку Кенеша IV созыва.

Как рассказала депутат ЖК IV созыва, общественный деятель Галина Куликова, коллектив больницы во главе с директором приложил немало усилий для того, чтобы создать музей. Но и она сама много сделала для увековечивания памяти Акрамова. И всем вместе удалось воссоздать в музее акрамовский дух. Памятные знаки, фотографии, личные вещи знаменитого врача получили вторую жизнь в качестве экспонатов. Сохранился даже стол, за которым Акрамов писал свои научные труды. Кажется, что хозяин кабинета отлучился ненадолго, как это нередко бывало во время интервью, когда его вдруг вызывали в операционную. Рядом с музеем открыли еще и библиотеку с книгами, написанными самим Акрамовым, и подаренными ему.

Но радовался бы Эрнст Хашимович однозначно открытию хирургического приемного отделения с новейшей аппаратурой, которой до этого в больнице не было.

- Я очень рад, что наш совместный проект начался еще при жизни Эрнста Хашимовича. Он его одобрил. У нашего университета была потребность сотрудничества с практическим здравоохранением. В качестве основного партнера мы выбрали Чуйскую областную больницу, которая оказывает медицинскую помощь населению самой большой области и которая нуждается в модернизации. Мы поняли, что нужны друг другу. Обновленный закон о государственно-частном партнерстве открыл нам дорогу для взаимодействия. В планах - модернизировать больницу, поднять ее на уровень университетской клиники. Для этого мы привлекаем партнеров, международные проекты и, конечно, по мере возможностей вкладываем и свои средства. И открытие этого хирургического приемного отделения – успешное продолжение государственно-частного партнерства, - сказал президент АК "МУК" Арсен Айдаралиев.

Через несколько дней исполнится год, как не стало Эрнста Хашимовича. Но говорят, что человек жив, пока жива память о нем…


