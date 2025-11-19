В Бишкеке утвердили нацпрограмму по биоразнообразию до 2040 года

В Бишкеке прошел Национальный семинар по утверждению Государственной программы по сохранению биологического разнообразия до 2040 года (Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия) Кыргызской Республики.

Организаторы - Министерство природных ресурсов, экологии, и технического надзора кыргызской республики, Глобальный Экологический фонд, программа развития ООН в Кыргызстане.

Напомним, что Государственная программа по сохранению биологического разнообразия до 2040 года Кыргызской Республики, также известная как Национальная стратегия и план действий по сохранению биологического разнообразия является основным стратегическим документом Кыргызской Республики в области охраны и устойчивого использования биоразнообразия.

Госпрограмма (НБСАП) разработана в соответствии с Куньминско–Монреальской глобальной рамочной программой в области биоразнообразия (ГРПБ), принятой на 15-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР).

Опираясь на глобальные цели и задачи к 2030 году, Госпрограмма (НБСАП) определяет долгосрочное видение, стратегические цели и приоритетные направления действий по сохранению биоразнообразия, интеграции этих вопросов в национальное и секторальное планирование и рациональному использованию природных ресурсов Госпрограмма (НБСАП) разработана Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР при поддержке Программы развития ООН (ПРООН).

Сам процесс включал широкие консультации с участием государственных органов, научного сообщества, гражданского общества и партнёров по развитию.

Заместитель министра Алмаз Мусаев отметил важность создаваемой системы:

"Важнейшим компонентом реализации программы является создание прозрачной и научно обоснованной системы мониторинга и отчетности. Система мониторинга должна стать основой для принятия управленческих решений и инструментом контроля исполнения Госпрограммы до 2040 года и Плана действий до 2030-го".

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева подчеркнула, что госпрограмма поможет нашей стране "сохранять и рационально использовать свое природное богатство, от горных лесов и пастбищ до водных экосистем и редких видов".

Сам процесс подготовки, работы включал широкие консультации с участием государственных органов, научного сообщества, гражданского общества и партнёров по развитию. Многие из участников обсуждения и на итоговом мероприятии поднимали те темы, которые они считали важными, острыми , требующими решения и вмешательства.

По итогам мероприятия участники согласовали и рекомендовали проект Госпрограммы к утверждению, а также подготовили резолюцию с основными предложениями. С учетом достигнутого согласования итоговый проект Госпрограммы будет направлен на дальнейшее рассмотрение и последующее утверждение в Кабинет министров.

Справка: Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия принята 196 странами в декабре 2022 года. В ней намечен план масштабных действий по построению мира, в котором люди живут в гармонии с природой. Программа предусматривает четыре периода до 2050-го.