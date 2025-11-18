В Берлинской филармонии прозвучало произведение Атая Огонбаева

В зале камерной музыки Берлинской филармонии в рамках фестиваля Into the Open состоялся Гала-концерт "Мелодии и краски Шёлкового Пути". Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ и Фондом "Штифтунг ам Грюневальд". Этот концерт, объединивший музыкальное наследие тюркского мира на большой сцене, привлёк внимание как творческие круги, так и представителей дипломатических миссий, сообщается на сайте ТЮРКСОЙ.

На концерте прозвучали произведения, отражающие богатое музыкальное наследие и культуру Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Зарина Алтынбаева (Казахстан), Джылдыз Осмоналиева (Кыргызстан), Барыш Караэлма (Турция) и Бекзод Тураев (Узбекистан) подарили зрителям незабываемые мгновения своими сольными выступлениями. Кыргызский эпический сказитель Рысбай Исаков исполнил отрывки из эпоса "Манас", познакомив аудиторию с живой традицией устного народного творчества.

Оркестр узбекских народных инструментов "Согдиана" выступил под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Ферузы Абдурахимовой, а также дирижёра Кахрамона Базарова. Чистота и гармония звучания традиционных инструментов оркестра создали прочный музыкальный диалог с солистами на сцене. Визуальную составляющую программы украсили хореографические постановки на тему Шёлкового пути, представленные Государственным ансамблем танца "Навбахор".

Репертуар концерта включал знаменитые произведения, отражающие как классическую, так и народную музыкальную традицию тюркского мира. Помимо этого, в программе был представлен специальный раздел, посвящённый европейскому классическому музыкальному наследию.

В произведении под названием "Классический Фьюжн" мелодические темы Моцарта, Баха и Бетховена были интерпретированы через традиционное исполнение на гиджаке. Этот раздел стал тонким обращением к общей музыкальной памяти берлинских любителей искусства и придал программе двусторонний культурный контекст.

Увертюра "Кёроглу" Узеира Гаджибекова создала эффект яркого открытия, в то время как бухарская музыкальная традиция "Мавриги" познакомила слушателей с изысканной городской музыкальной культурой Узбекистана. Современные аранжировки стихов Махтумкули Фраги придали вечеру эмоциональную глубину. Исполнение кануна Барышем Караэлма подчеркнуло утончённость турецкой музыки, а интерпретация "Одинокого пастуха" Бекзодом Тураевым создала в зале атмосферу умиротворения.

В честь 125-летия со дня рождения Атая Огонбаева

Одним из ключевых моментов концерта стало исполнение произведения "Мои воспоминания" в честь 125-летия со дня рождения Атая Огонбаева, одного из основоположников кыргызской музыкальной традиции. В интерпретации Джылдыз Осмоналиевой произведение изящно соединяет личные воспоминания с общей культурной памятью, сбалансированное сопровождение оркестра "Согдиана" усилило эмоциональную глубину исполнения.

Перед началом концерта Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в своём выступлении отметил следующее:

"Сегодня вечером голос и дух тюркского мира возрождаются в сердцах немецких ценителей искусства через универсальный язык музыки. Мы можем быть гражданами разных стран, но наша культура, память и эмоции общие. Надеюсь, что мелодии, звучащие этим вечером, станут основой для создания новых мостов дружбы между нашими сердцами".

Концерт завершился бурными овациями зрителей, что вновь подтвердило, что культурное сотрудничество тюркского мира продолжает активно развиваться в художественных центрах Европы.