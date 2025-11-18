Погода
В Кыргызстане срок госрегулирования цен на мясо продлен до конца 2025 года

- Светлана Лаптева
В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло онлайн-совещание под председательством первого замминистра Ж.К. Керималиева. В обсуждении участвовали представители Службы антимонопольного регулирования при Минэкономике, городских мэрий, местных госадминистраций и руководители рынков, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Главными темами стали продовольственная безопасность и стабилизация цен на социально значимые товары, в частности на говядину и баранину.

По итогам совещания принято решение продлить срок временного государственного регулирования цен на говядину и баранину (за исключением мякоти) до 31 декабря 2025 года.

Кроме того, местным органам власти поручено обеспечить бесперебойные поставки мяса населению напрямую от фермеров, минуя посредников.


мясо, Кыргызстан
