В Кыргызстане почти 12 тысяч детей ежегодно рождаются раньше срока

17 ноября во всём мире отмечается Международный день недоношенного ребёнка - дата, учреждённая Европейским фондом заботы о новорождённых пациентах (EFCNI) для привлечения внимания к преждевременным родам, выхаживанию новорождённых и поддержке семей.

По данным Минздрава, ежегодно в Кыргызстане более 10–12 тысяч детей рождаются раньше срока, и их жизнь в первые дни полностью зависит от высокотехнологичной помощи, компетентности специалистов и участия общества. Выхаживание недоношенных детей требует условий, максимально приближённых к внутриутробным, а также поддержки незрелых функций организма.

С 2004 года страна перешла на критерии регистрации новорождённых, рекомендованные ВОЗ, что обеспечивает равный доступ всех детей к медицинской помощи с момента рождения. Поддержка необходима не только детям, но и их родителям - им важно профессиональное сопровождение, консультации и психологическая помощь.

Заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей НЦОМиД Сагын Абдувалиева подчёркивает, что современные технологии позволяют выхаживать даже детей с экстремально низкой массой тела, а недоношенность - это не приговор, а особый старт, который при правильной поддержке может привести к отличным результатам.

В Кыргызстане День недоношенного ребёнка проводится уже в десятый раз на базе Национального центра охраны материнства и детства. На мероприятие приглашаются дети, родившиеся раньше срока и выписанные из отделения за последние 10–15 лет. Для семей это особенная встреча, где родители делятся опытом, а врачи видят результаты своего труда.

Во всём мире выживаемость недоношенных детей растёт благодаря современному оборудованию и новейшим технологиям. Кыргызстан также развивает перинатальные службы, повышает квалификацию специалистов и расширяет доступ к высокотехнологичной помощи.