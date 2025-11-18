Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В Кыргызстане почти 12 тысяч детей ежегодно рождаются раньше срока

209  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 ноября во всём мире отмечается Международный день недоношенного ребёнка - дата, учреждённая Европейским фондом заботы о новорождённых пациентах (EFCNI) для привлечения внимания к преждевременным родам, выхаживанию новорождённых и поддержке семей.

По данным Минздрава, ежегодно в Кыргызстане более 10–12 тысяч детей рождаются раньше срока, и их жизнь в первые дни полностью зависит от высокотехнологичной помощи, компетентности специалистов и участия общества. Выхаживание недоношенных детей требует условий, максимально приближённых к внутриутробным, а также поддержки незрелых функций организма.

С 2004 года страна перешла на критерии регистрации новорождённых, рекомендованные ВОЗ, что обеспечивает равный доступ всех детей к медицинской помощи с момента рождения. Поддержка необходима не только детям, но и их родителям - им важно профессиональное сопровождение, консультации и психологическая помощь.

Заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей НЦОМиД Сагын Абдувалиева подчёркивает, что современные технологии позволяют выхаживать даже детей с экстремально низкой массой тела, а недоношенность - это не приговор, а особый старт, который при правильной поддержке может привести к отличным результатам.

В Кыргызстане День недоношенного ребёнка проводится уже в десятый раз на базе Национального центра охраны материнства и детства. На мероприятие приглашаются дети, родившиеся раньше срока и выписанные из отделения за последние 10–15 лет. Для семей это особенная встреча, где родители делятся опытом, а врачи видят результаты своего труда.

Во всём мире выживаемость недоношенных детей растёт благодаря современному оборудованию и новейшим технологиям. Кыргызстан также развивает перинатальные службы, повышает квалификацию специалистов и расширяет доступ к высокотехнологичной помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452632
Теги:
Минздрав, новорожденный, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  