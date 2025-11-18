Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

В МВД Кыргызстана разъяснили требования для граждан Китая

259  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве внутренних дел КР состоялась рабочая встреча с представителями китайского бизнес-сообщества и Посольства КНР. Заседание прошло под председательством заместителя министра внутренних дел, генерал-майора милиции Нурбека Абдиева.

Обсуждение прошло в открытой и конструктивной атмосфере. Стороны рассмотрели вопросы, требующие совместного внимания, в том числе связанные с привлечением иностранных специалистов в Кыргызстан.

В МВД подчеркнули важность своевременного информирования китайских граждан о требованиях законодательства Кыргызской Республики, а также о необходимости уважительного отношения к местным традициям и особенностям общественной жизни.

"Ключевая задача - поддержание стабильной и безопасной обстановки для всех граждан, включая иностранных работников", - отметили в министерстве.

МВД заявило о готовности к дальнейшему взаимодействию с китайским бизнес-сообществом и совместной выработке мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. В ведомстве подчеркнули приверженность принципам законности, объективности и взаимного уважения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452634
Теги:
Китай, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  