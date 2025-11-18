В МВД Кыргызстана разъяснили требования для граждан Китая

В Министерстве внутренних дел КР состоялась рабочая встреча с представителями китайского бизнес-сообщества и Посольства КНР. Заседание прошло под председательством заместителя министра внутренних дел, генерал-майора милиции Нурбека Абдиева.

Обсуждение прошло в открытой и конструктивной атмосфере. Стороны рассмотрели вопросы, требующие совместного внимания, в том числе связанные с привлечением иностранных специалистов в Кыргызстан.

В МВД подчеркнули важность своевременного информирования китайских граждан о требованиях законодательства Кыргызской Республики, а также о необходимости уважительного отношения к местным традициям и особенностям общественной жизни.

"Ключевая задача - поддержание стабильной и безопасной обстановки для всех граждан, включая иностранных работников", - отметили в министерстве.

МВД заявило о готовности к дальнейшему взаимодействию с китайским бизнес-сообществом и совместной выработке мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. В ведомстве подчеркнули приверженность принципам законности, объективности и взаимного уважения.