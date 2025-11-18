Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Фабио Уордли стал чемпионом мира WBO после отказа Усика от титула

193  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британский боксер Фабио Уордли официально получил статус чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе после того, как Александр Усик решил освободить пояс и отказаться от статуса абсолютного чемпиона. Об этом сообщает Всемирная боксерская организация.

Уордли стал временным чемпионом в октябре, победив Джозефа Паркера зрелищным нокаутом в 11-м раунде, и должен был встретиться с Усиком до конца сентября следующего года. Однако украинский чемпион уведомил WBO, что после "тщательного рассмотрения" принимает решение отказаться от пояса, тем самым завершив свой второй период в статусе абсолютного чемпиона.

После официального сообщения WBO объявила о назначении Уордли полноправным чемпионом мира. Промоутер британца Фрэнк Уоррен назвал это событие "одной из самых невероятных карьерных историй за десятилетия" и отметил, что в 2026 году Уордли предстоят крупные защитные бои.

Уордли начал путь в боксе с любительских беловоротничковых турниров, а профессионалом стал в 2017 году. После 17 побед подряд он свёл первый бой с Фрейзером Кларком вничью, но затем нокаутировал соперника в реванше. Победа над Джастисом Хуни принесла ему право сразиться за титул, что в итоге привело его к мировому чемпионству.

Фабио Уордли стал шестым британцем, владевшим титулом WBO в тяжелом весе - после Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Генри Акинванде, Херби Хайда и Майкла Бентта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452636
Теги:
бокс, Великобритания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  