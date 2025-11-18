Фабио Уордли стал чемпионом мира WBO после отказа Усика от титула

Британский боксер Фабио Уордли официально получил статус чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе после того, как Александр Усик решил освободить пояс и отказаться от статуса абсолютного чемпиона. Об этом сообщает Всемирная боксерская организация.

Уордли стал временным чемпионом в октябре, победив Джозефа Паркера зрелищным нокаутом в 11-м раунде, и должен был встретиться с Усиком до конца сентября следующего года. Однако украинский чемпион уведомил WBO, что после "тщательного рассмотрения" принимает решение отказаться от пояса, тем самым завершив свой второй период в статусе абсолютного чемпиона.

После официального сообщения WBO объявила о назначении Уордли полноправным чемпионом мира. Промоутер британца Фрэнк Уоррен назвал это событие "одной из самых невероятных карьерных историй за десятилетия" и отметил, что в 2026 году Уордли предстоят крупные защитные бои.

Уордли начал путь в боксе с любительских беловоротничковых турниров, а профессионалом стал в 2017 году. После 17 побед подряд он свёл первый бой с Фрейзером Кларком вничью, но затем нокаутировал соперника в реванше. Победа над Джастисом Хуни принесла ему право сразиться за титул, что в итоге привело его к мировому чемпионству.

Фабио Уордли стал шестым британцем, владевшим титулом WBO в тяжелом весе - после Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Генри Акинванде, Херби Хайда и Майкла Бентта.