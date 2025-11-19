Погода
Гарри Кейн побил рекорд Пеле, оформив дубль в матче против Албании

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил историческое достижение, побив рекорд легендарного Пеле по количеству голов за национальную команду, забив два мяча в матче против Албании.

Кейн оформил дубль уже в первом тайме, продемонстрировав великолепную реализацию и лидерские качества. Благодаря этим голам он поднялся в списке лучших бомбардиров сборных в мировой истории, превзойдя показатель легендарного бразильца, который долгое время считался недосягаемым.

Матч завершился уверенной победой Англии, а Кейн вновь подтвердил свой статус одного из лучших нападающих современности. После игры футболист признался, что побить рекорд Пеле - "невероятная честь" и важное достижение его карьеры.

Тренерский штаб сборной Англии отметил не только результативность Кейна, но и его суммарный вклад в игру, включая участие в построении атак и работу без мяча.

Эксперты считают, что этот рекорд укрепляет позиции Кейна в списке величайших форвардов XXI века, а также подчеркивает стабильность и долговечность его карьеры.


Великобритания, футбол
