Председатель кабмина КР встретился с генсеком ШОС

Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на полях заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание было уделено ключевым аспектам подготовки к предстоящему саммиту ШОС, который пройдет в городе Бишкек в 2026 году в рамках председательства Кыргызской Республики в Организации, а также планам по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию ШОС.

Председатель Кабмина Адылбек Касымалиев акцентировал внимание на отдельных инициативах Кыргызской Республики, в том числе направленных на развитие финансового взаимодействия в ШОС.

В свою очередь, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев высоко оценил активную роль Кыргызской Республики в рамках Организации и подтвердил готовность Секретариата ШОС оказать всестороннее содействие в подготовке и проведении запланированных мероприятий в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.