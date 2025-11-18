Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Председатель кабмина КР встретился с генсеком ШОС

67  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на полях заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС. Особое внимание было уделено ключевым аспектам подготовки к предстоящему саммиту ШОС, который пройдет в городе Бишкек в 2026 году в рамках председательства Кыргызской Республики в Организации, а также планам по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию ШОС.

Председатель Кабмина Адылбек Касымалиев акцентировал внимание на отдельных инициативах Кыргызской Республики, в том числе направленных на развитие финансового взаимодействия в ШОС.

В свою очередь, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев высоко оценил активную роль Кыргызской Республики в рамках Организации и подтвердил готовность Секретариата ШОС оказать всестороннее содействие в подготовке и проведении запланированных мероприятий в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452639
Теги:
ШОС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  