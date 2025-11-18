Погода
ГКНБ проводит рейды по соблюдению госрегулирования цен на мясную продукцию

ГКНБ сообщает, что лица, намеренно повышающие стоимость мясной продукции или игнорирующие введённое государственное регулирование цен, будут привлекаться к ответственности, включая уголовную, если нарушения выйдут за рамки законодательства.

С 11 августа 2025 года кабинет министров ввёл государственное регулирование, установив максимальную цену на мясо не более 790 сомов за килограмм. В целях контроля соблюдения этих норм ГКНБ совместно с мэрией Бишкек, антимонопольной службой и правоохранительными органами провёл выездные комиссии в крупных торговых точках.

Предпринимателям разъяснили необходимость строгого соблюдения установленных цен и недопущения искусственного роста стоимости мясной продукции. Им напомнили, что любые попытки манипуляций с ценами будут рассматриваться как противоправные действия.

ГКНБ продолжает мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности страны и предотвращение искусственного роста стоимости товаров первой необходимости.


