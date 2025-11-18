Мбаппе требует от ПСЖ €253 млн, клуб отвечает иском на €440 млн

Килиан Мбаппе снова оказался в центре громкого скандала с бывшим клубом - ПСЖ. Французский форвард требует от клуба €253 млн, включая невыплаченные зарплаты, бонусы и компенсации за нарушение условий контракта.

В ответ ПСЖ выставил встречный иск на €440 млн, обвиняя Мбаппе в нарушении обещания не уходить бесплатно и в финансовых потерях из-за отклонённого трансфера в Саудовскую Аравию на €300 млн в январе 2023 года.

Конфликт превратился в масштабное юридическое противостояние, где ставки измеряются сотнями миллионов евро, а исход остаётся непредсказуемым.