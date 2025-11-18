Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Мбаппе требует от ПСЖ €253 млн, клуб отвечает иском на €440 млн

236  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Килиан Мбаппе снова оказался в центре громкого скандала с бывшим клубом - ПСЖ. Французский форвард требует от клуба €253 млн, включая невыплаченные зарплаты, бонусы и компенсации за нарушение условий контракта.

В ответ ПСЖ выставил встречный иск на €440 млн, обвиняя Мбаппе в нарушении обещания не уходить бесплатно и в финансовых потерях из-за отклонённого трансфера в Саудовскую Аравию на €300 млн в январе 2023 года.

Конфликт превратился в масштабное юридическое противостояние, где ставки измеряются сотнями миллионов евро, а исход остаётся непредсказуемым.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452645
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  