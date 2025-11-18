Погода
В Манасе пройдет финальный матч между Кыргызстаном и Россией

В Манасе на стадионе "Курманбек" 18 ноября в 19:00 часов состоится финальный матч, в котором команда Кыргызстана встретится с командой России. Эта игра станет важнейшим событием для спортивных болельщиков страны.

Для поддержки команды и её выхода к победе болельщики должны собраться и активно поддерживать игроков. Следующий матч особенно значим, так как решает исход последнего прыжка и финальной победы.

Билеты можно приобрести на сайте TICKET.KG. Всем болельщикам рекомендуется прийти с семьей, поддержать команду от всего сердца и дать услышать голос Кыргызстана на стадионе.


