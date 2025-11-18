В Бишкеке на выходных выявили более 50 фактов пьяного вождения

За минувшие выходные в службу 102 ГУВД г. Бишкек поступило более 2 500 обращений от жителей столицы. Звонки тщательно фиксировались инспекторами Ситуационного центра, после чего направлялись в соответствующие службы и районные управления для оперативного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По итогам выходных в милицию были доставлены свыше 350 граждан за различные проступки. В отношении них составлены административные протоколы согласно Кодексу о правонарушениях КР. По решению суда 60 задержанных водворены в Спецприёмник СОБ ГУВД г. Бишкек.

Инспекторами УПСМ дополнительно выявлено более 50 нарушителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

В ГУВД отмечают, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе каждую неделю, чтобы предотвратить правонарушения, обеспечить общественный порядок и безопасность горожан.

ГУВД г. Бишкек призывает горожан соблюдать общественный порядок, быть ответственными участниками дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Граждан просят незамедлительно сообщать о правонарушениях и подозрительных ситуациях в службу 102, чтобы милиция могла своевременно реагировать и обеспечивать безопасность в городе.