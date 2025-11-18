Ученые России и Беларуси собрались, чтобы помочь Кыргызстану

В стенах Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова прошел Международный форум "НЕБЕСНЫЕ ГОРЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – 2050" - масштабная встреча научных сообществ, где собрались ведущие специалисты России, Беларуси и Кыргызстана. В рамках форума прошли конференции "Новые ориентиры развития Кыргызстана - векторы повышения качества жизни людей" и "Высокое качество пищевой продукции и питания - основа здоровья и долголетия".

Атмосфера мероприятия была теплой и деловой: здесь оживленно обсуждали реальные задачи, искали практические решения и договаривались о совместных проектах. Участники отмечали, что форум стал площадкой не формальных докладов, а живой работы, обмена опытом, критических вопросов и конкретных предложений в поддержку национальной программы Кыргызстана до 2030 года.

На сессиях выступили признанные эксперты из России и Беларуси, а также ведущие кыргызские специалисты и педагоги, которые приняли участие в этом мероприятии с одной целью, чтобы помочь Кыргызстану в реализации национальной программы до 2030 года.

С российской стороны в работе форума по видеосвязи приняли участие такие фигуры, как профессор РАН Владимир Мартиросян, заместитель директора по научной работе НИИ хлебопечения - один из ключевых специалистов в области качества зерновой продукции; Марина Костюченко, директор ФГАНУ НИИХП, предложившая обновленную модель национальных стандартов на хлеб и хлебобулочные изделия; Татьяна Савенкова, директор научно-исследовательского института РЭУ имени Плеханова, представившая механизмы регулирования качества мучных и кондитерских изделий.

В обсуждение также включились руководители лабораторий ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты по специализированным продуктам для здоровья и детскому питанию. С белорусской стороны выступили директор Института микробиологии НАН Беларуси Александр Шепшелев и генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию Алексей Мелещеня, рассказавшие о современных методах контроля качества и биотехнологиях пищевой индустрии.

Кыргызстан также был представлен не только принимающей стороной, но и сильным экспертным и научным ядром, активно участвующим в разработке предложений.

Как отметил в разговоре с корреспондентом VB.KG профессор Кыргызского государственного технического университета, президент АНО "Центр Европейско-Азиатских исследований" Михаил Федоров, взаимодействие с зарубежными научными школами не формальность, а реальная возможность получить доступ к технологиям, методикам и управленческим практикам, которые помогут Кыргызстану в столь сложные времена

– Вы остались довольны итогами мероприятия?

- Да, я очень доволен. Аудитория приняла форум с большим интересом. Для нас это уже не первое обсуждение: вот уже полтора года мы развиваем проект "Небесные горы цивилизации–2050". Само название предложил епископ Савватий. Он говорил просто о "Небесных горах", но мы добавили горизонт будущего - 2050 год, поскольку национальная программа развития Кыргызстана, утверждённая президентом, ориентирована на долгосрочную перспективу.

До нынешнего форума прошло уже несколько тематических встреч. В Академии государственного управления мы обсуждали идеи ноосферного развития Вернадского, ведь мир меняется, ключевым ресурсом становятся знания. И, конечно, аудитория была очень представительной - мероприятие поддержали крупные учёные.

Кроме того, мы осознанно провели форум в дни Всемирного дня качества и Всемирного дня науки, чтобы сосредоточиться на главном: развитии Кыргызстана и реализации нацпрограммы до 2030 года. Задача непростая, только ВВП должен увеличиться почти вдвое. Это серьезная историческая заявка.

Когда я пришёл в Национальный институт стратегических инициатив с вопросом: "Как решить такую задачу без науки и сильной кадровой политики?" - ответ был очевиден: никак. Поэтому сегодняшняя трансформация страны строится на двух опорах: новые знания и инновации - и подготовка кадров, способных эти знания применять.

– То есть вы рассматриваете форсайт-сессию как инструмент реализации стратегии?

- Именно так. Мы собрали представителей практически всех отраслевых вузов. Университеты - это и научный потенциал, и кадровая база, и площадка коммуникации. В форуме участвовали ведущие институты, в том числе Институт экономики, а экспертные панельные сессии полностью совпали с четырьмя ключевыми направлениями национальной программы: индустриализация, логистика и региональное развитие, укрепление тюркского единства и продовольственная безопасность.

Каждую тему курировал конкретный ВУЗ или научный институт. Например, во второй части форума мы учредили Международное объединение пищевых производств и технологий питания "Территория творцов". Это не формальность, такие международные команды действительно нужны.

Первая сессия была посвящена духовности и культуре. В ней очень активно участвовал Кыргызский государственный технический университет. Они взяли на себя тему гуманитарного роста и духовного развития общества.

Следующие выступления касались энергетики - замдиректора Института энергетики КГТУ представил крайне интересный доклад о технологиях солнечной генерации. Кстати, именно в их университете работает крупнейшая солнечная станция страны.

Высшая школа логистики рассказала о современных решениях в транспортной сфере. Участники форума высоко оценили изменения, которые происходят в Кыргызстане: вокруг Иссык-Куля развивается инфраструктура, Бишкек преобразится, государство вкладывает серьезные средства в логистику. Это ключевой вектор развития.

– Будет ли создана система дальнейшей координации экспертов?

- Да, и это одно из важнейших решений. Мы договорились создать международные экспертные советы в каждом округе, а также единый международный центр, который будет координировать работу, обмениваться данными и предложениями.

На форуме выступал специалист Национального института стратегических инициатив Ахметов, который напомнил, что недавно по указу президента создан Совет по инвестиционной политике. И наша работа должна стать частью этой системы, ведь инвестиции невозможны без ясных стратегий и экспертных оценок.

Не случайно учредителями форума выступили Ассамблея народов Кыргызстана и Ассамблея народов мира. Председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Токон Мамытов (Матубраимов) активно поддерживает инициативу, участвует во всех заседаниях, информирует руководство страны. Это реально объединяющий проект.

– То есть вклад российских, белорусских и кыргызстанских ученых будет включен в стратегию?

- Безусловно. Кстати, недавно прошёл Российско–Кыргызский образовательный форум и там прозвучала идея создания цифрового двойника города. Представьте: вся инфраструктура, управление, коммуникации на одном цифровом пульте. Кыргызстан уже начинает работать над цифровым двойником Бишкека.

Это яркий пример, что сегодня по каждому направлению есть свежие идеи. Наша задача сделать так, чтобы они не остались в презентациях, а реально заработали.

Ещё пример. Мой коллега, профессор из Южной Кореи участвовал в разработке стратегии развития США. После этого его пригласили в Китай, и пять лет он работал над стратегией развития госкорпораций КНР. Это уровень экспертизы, который нужен Кыргызстану. Страна не может идти вперед "как всегда". Нужны решения, основанные на знаниях и науке.

– Последний вопрос. Эта инициатива ваш личный проект или ответ на запрос государства?

- Знаете, я как замгенерального секретаря Ассамблеи народов мира постоянно думаю о том, как служить обществу. Я живу в Кыргызстане уже пятый год, преподаю в Техническом университете, и считаю своим долгом участвовать в развитии страны.

Но говорить, что это "моя идея", было бы неправильно. Это общая инициатива. Ассамблея народов Кыргызстана, Ассамблея народов мира, Национальный институт стратегических инициатив - все мы действуем совместно. Мы уже два года собираем экспертов, проводим встречи.

Главная цель помочь Кыргызстану реализовать национальную программу развития. Это стратегический документ, и мы должны привлекать вокруг него как можно больше людей, знаний и энергии. Только так его можно воплотить полностью не на бумаге, а в реальной жизни.