Между Индией и Кыргызстаном подписаны два меморандума о взаимопонимании

17 ноября в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании "Создание IT-лаборатории в Кыргызском экономическом университете". Документ подписан послом Индии в КР Бирендером Сингхом Ядавом, министром экономики и коммерции Кыргызстана Бакытом Сыдыковым и министром науки, высшего образования и инноваций Бактияром Орозовым.

Важный для нашей страны документ является продолжением рамочного Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Индия и правительством Кыргызской Республики о предоставлении Индией грантовой помощи для реализации проектов быстрого воздействия, направленных на общественное развитие, от 2021 года. В январе 2024 года в него были внесены изменения, согласно принятому протоколу.

В рамках Меморандума о взаимопонимании был подписан еще один трехсторонний документ по улучшению технической базы и инфраструктуры Центра общей врачебной практики Лейлекского района Баткенской области. Его подписали посол Индии в КР Бирендер Сингх Ядав, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков и заместитель полномочного представителя Президента в Баткенской области Жаныбек Исаков.

Оба проекта не превышают 126, 29 миллионов сомов каждый. Цель последнего - улучшить социально-экономическое положение местного населения области, которая определена правительством Кыргызстана в качестве приоритетной.

По словам господина посла, "подход Индии к партнерству в целях развития основан на видении уважаемого Премьер-министра Индии о том, что Индия играет конструктивную роль на мировой арене, и о нашем предложении помощи в целях развития. Наша модель развития не основана на принципе "брать и давать", а руководствуется приоритетами развития наших стран-партнеров и ориентирована на наращивание потенциала и развитие ресурсов".

Ранее Индия оказала техническую помощь Кыргызстану в создании IT-центра в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры, завода по переработке картофеля в Таласе, лингафонного кабинета в Дипломатической академии, телемедицинской связи, соединяющей шесть больниц в Кыргызстане, а также в предоставлении оборудования Bhabhatron-II и симулятора визуализации для лечения онкологических больных. Индия также передала в дар Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики оборудование (ПК, планшеты и ноутбуки) стоимостью 2.74 миллиона индийских рупий для использования на парламентских выборах в октябре 2020 года.

Недавно Индия предоставила ЮНФПА финансовую поддержку в размере одного миллиона долларов США из Фонда партнерства Индии и ООН для развития сотрудничества Юг-Юг. В частности, для реализации проекта "Расширение доступа сельских женщин к качественным услугам в области репродуктивного и материнского здоровья в родильных домах с наибольшим количеством родов" в горных районах Жалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Успешная реализация проектов будет способствовать дальнейшему расширению партнерства в целях развития и укреплению двусторонних отношений между Индией и Кыргызстаном.

"Тёплые и дружеские отношения между Индией и Кыргызской Республикой, основанные на исторических и цивилизационных связях, переросли в стратегическое партнёрство, которое основывается на взаимном доверии, уважении и взаимопонимании. Наши двусторонние связи укрепились во всех областях, включая регулярные политические обмены на высоком уровне, экономическое и торговое сотрудничество, что привело к увеличению двустороннего товарооборота, сотрудничеству в области обороны и безопасности, культурному сотрудничеству и укреплению связей между народами",- отметил посол Бирендер Сингх Ядав.