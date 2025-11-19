Погода
Алмаз Мусаев: "Главная задача - развиваться, не разрушая природу"

- Бакыт Басарбек
Интервью с заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алмазом Мусаевым.

- В Бишкеке прошел международный форум, посвященный сохранению снежного барса. Обсуждались не только меры по защите этого символа Кыргызстана, но и общие вопросы экологии. Какие ключевые итоги мероприятия, и какую роль в нем сыграла наша страна?

- Кыргызстан стал инициатором Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). В нее входят 12 стран от Гималаев до Тянь-Шаня. Именно у нас были приняты Бишкекская и Чолпон-Атинская декларации. В этом году, благодаря нашей инициативе, впервые на международном уровне отмечен День снежного барса.

Мы решили посвятить его не только охране природы, но и развитию спорта, молодежных инициатив и партнерств с бизнесом. Такой формат лучше привлекает внимание к экологическим темам. Сейчас бизнес охотнее участвует в проектах, поддерживает егерей. Если раньше премии за поимку браконьеров были символическими - несколько тысяч сомов, то сегодня фонд возрос до ста тысяч. Это уже серьезная мотивация для тех, кто реально защищает природу.

Популярность набирают и спортивные акции, например, забеги в честь снежного барса. Они собирают сотни участников и формируют новую культуру отношения к природе. Спортсмены становятся посланниками экологии и мы надеемся, что таких примеров будет все больше.

- С какими проблемами чаще всего сталкиваются специалисты? Это браконьерство, вырубка лесов или исчезновение редких видов?

- Проблем немало. Население растет, нагрузка на природу усиливается, а территория страны остается прежней. Поэтому наша главная цель - добиться баланса между развитием и сохранением ресурсов. Это сложно, но жизненно необходимо.

Массового браконьерства, как в 90-е, уже нет. Но отдельные группы все еще пытаются орудовать. Сейчас нарушители работают продуманнее: используют технику, маскируют следы, нанимают адвокатов. Егерь иногда выходит один на вооруженных людей - это риск. Мы усилили штрафы, но параллельно усилили и юридическую защиту сотрудников. Бывает, что стреляет одна группа нарушителей, а тушу уносит другая. то есть доказать вину становится сложнее. Поэтому мы работаем в тесной связке с правоохранительными органами.

- Сейчас в стране реализуются проекты по восстановлению экосистем. Что уже сделано?

- Одно из приоритетных направлений расширение сети особо охраняемых природных территорий: заповедников, нацпарков, заказников. Это зоны, где ограничена хозяйственная деятельность, что позволяет природе восстановиться.

На сегодня в Кыргызстане 23 такие территории общей площадью около 2 млн гектаров - примерно 7% страны. Мы поставили цель довести этот показатель до 10%. В ближайшее время планируем создать новые природные парки в Баткенской и Нарынской областях.

Большую роль играют сами жители. В селах люди инициируют создание общественных заказников, где на какой-то период запрещают охоту и ограничивают выпас скота. Мы упростили законодательство, чтобы такого рода инициативы оформлялись быстрее.

Есть и трудности. Кыргызстан аграрная страна, каждый гектар пастбища ценен. Поэтому перед созданием заповедных зон обязательно проводим разъяснительную работу и общественные слушания с местным населением.

Еще одно важное направление - экологические коридоры. Это территории, где временно ограничивают деятельность человека во время миграции животных. В этом году мы открыли первый крупный коридор в Джети-Огузском районе - площадь более 800 тысяч гектаров. Он соединяет три природные зоны. Сейчас работаем над тем, чтобы продлить его до Нарынского заповедника. Это позволит сохранить маршруты снежных барсов, козерогов и горных баранов.

Кроме того, развиваем геопарки - территории, где сочетаются природная охрана и экологический туризм. Работаем над этим вместе с Департаментом туризма.

- Многие говорят, что нужно развивать экологическую культуру. Одних лекций уже явно недостаточно. Что нужно менять?

- Экологическое воспитание начинается с детства. Если ребенок понимает ценность природы, он не бросит пакет в реку и не станет жечь траву. Мы активно внедряем экообразование, поддерживаем молодежные движения и волонтеров.

Но словами проблему не решить. Сегодня нам помогают технологии. Мы добились, чтобы фото- и видеоматериалы официально признавались доказательствами в деле об экологических нарушениях. Вводим систему "смарт-патруль", то есть егеря работают с планшетами, отмечают маршруты и находки. Данные автоматически попадают в единую базу. Это повышает прозрачность и защищает работников, видно, где они были и что зафиксировали. В перспективе планируем подключить к системе и охотничьи хозяйства.

- Как развивается международное сотрудничество в сфере природы? С кем вы работаете?

- Экологическая повестка становится мировым приоритетом, и это облегчает нашу работу. Президент Кыргызстана уделяет большое внимание сохранению биоразнообразия и горных экосистем, и эти инициативы получают поддержку на крупнейших международных площадках, включая ООН.

Мы сотрудничаем с ПРООН, ФАО, Всемирным банком. Недавно стартовала программа "Единое здоровье" - совместный проект министерств природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения. Ее цель - изучить, как состояние дикой природы влияет на здоровье человека.

Есть и научные исследования. Сейчас Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан вместе отслеживают пути миграции копытных - баранов, козерогов, маралов. Дикая природа не признает границ. На основе этих данных создаются транснациональные экологические коридоры - и партнеры уже готовы к сотрудничеству.

- Какие планы у министерства на ближайшие годы?

- В 2026 году примем участие в климатической конференции в Армении и представим свои проекты. А в 2027 году Кыргызстан готовится принять крупный Горный саммит. Это важное событие не только для нас, но и для всей Центральной Азии.

Мы хотим, чтобы мировое сообщество обратило внимание на то, что горные регионы особенно уязвимы к изменению климата. Ледники тают, природные условия меняются. Кыргызстан стал инициатором резолюции ООН по сохранению горных экосистем, и теперь наша задача - наполнить ее реальными действиями.


