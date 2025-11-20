Минсельхоз и РКФР провели переговоры о сотрудничестве

В здании Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (МВСХПП) состоялась рабочая консультационная встреча с участием представителей министерства и Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР). Встреча прошла в малом зале ведомства, сообщает пресс-служба Минсельхоза

В мероприятии приняли участие руководители профильных подразделений МВСХПП и члены правления и эксперты Фонда. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, кластерного развития и реализации проектов в формате государственно-частного партнёрства.

Представители Фонда представили обзор инвестиционно-кредитной деятельности по поддержке аграрных проектов, включая:

объемы и географию финансирования; приоритетные направления; ключевые реализуемые проекты; финансовые инструменты и меры технической помощи; перспективные планы; проблемы, возникающие при реализации проектов.

В ходе обмена мнениями были обсуждены возможные направления дальнейшего взаимодействия, в том числе расширение проектного портфеля, развитие кластерных инициатив и модернизация перерабатывающей отрасли. Стороны также предварительно рассмотрели содержание будущего Меморандума о сотрудничестве между МВСХПП и РКФР.

По итогам встречи определены ответственные лица для координации взаимодействия между МВСХПП и РКФР, а также согласован порядок разработки проекта Меморандума о сотрудничестве.