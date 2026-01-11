Погода
IT индустрия Кыргызстана: есть чем гордиться

- Светлана Лаптева
Казахстанские СМИ обратили внимание на темпы роста IT-индустрии в Кыргызстане в 2025 году. Рассказываем о главных событиях года - от государственных инициатив до технологических побед на международной арене.

Основные достижения

Одним из ключевых направлений 2025 года стало развитие IT-инфраструктуры. В Бишкеке при поддержке Южной Кореи анонсировано открытие нового IT-хаба, ориентированного на развитие стартапов, обучение специалистов и международное сотрудничество. Параллельно в столице был открыт IT-хаб "Технопарк", который стал еще одной точкой притяжения для технологического сообщества и молодых команд.

Важным шагом стало объявление Министерства цифрового развития Кыргызстана о закупке суперкомпьютеров для развития искусственного интеллекта. Это решение направлено на создание вычислительной базы для научных исследований, гос-проектов и AI-стартапов.

В 2025 году в Кыргызстане официально введено понятие "женское предпринимательство" , что стало частью политики поддержки инклюзивного бизнеса и вовлечения женщин в экономику и технологический сектор. В рамках этой инициативы особое внимание уделялось развитию сообществ: в этом же году был открыт официальный чаптер Women in Tech Kyrgyzstan, направленный на поддержку женщин в технологиях, образовании и предпринимательстве, что усилило участие женщин в стартап-экосистеме страны.

Финансовые технологии стали одной из самых динамичных отраслей года. В Кыргызстане была создана первая государственная криптобиржа - Coin National Exchange, что стало уникальным кейсом для региона Центральной Азии.

Еще одним знаковым событием стал запуск национального стейблкоина KGST в партнерстве с Binance. Проект направлен на развитие цифровых финансовых инструментов и повышение прозрачности операций.

Кыргызстан также представил первый цифровой AI-аватар на кыргызском языке, что стало важным шагом в развитии локализованных технологий и цифровых сервисов для населения.

Новости IT-компании

В Кыргызстане прошел финал первой волны глобальной инициативы She"s Next, Empowered by Visa, реализуемой Visa совместно с MBANK и направленной на развитие женского предпринимательства: более 7000 участниц со всей страны получили доступ к обучению и экспертизе, а 20 финалисток представили свои проекты на Pitch Day в Бишкеке, по итогам которого шесть лучших бизнесов получили гранты на развитие.

Eldik Bank приобрел 100% долю Beeline Kyrgyzstan, что стало одной из самых заметных сделок года.

В Бишкеке MBANK представил инновационную технологию MPay, позволяющую оплачивать покупки с мобильного телефона без интернета через Bluetooth, мгновенно и без посредников.

O!Bank совместно с Kaspi.kz запустили новый сервис трансграничных QR-платежей, который позволяет гражданам Кыргызстана и Казахстана оплачивать товары и услуги напрямую через мобильные приложения без комиссии.

Компания Tsarka Kyrgyzstan запустила центр мониторинга и реагирования на киберугрозы, усилив кибербезопасность в стране.

Кыргызстан и Узбекистан запустили прямые денежные переводы между платежными системами "Элкарт" и UZCARD, благодаря чему жители могут переводить средства напрямую между картами через мобильные приложения без участия международных платежных систем. Также "Элкарт" запустил взаимный эквайринг с платежной системой HUMO: карты HUMO доступны в Кыргызстане, а "Элкарт" - в Узбекистане.

Успешные IT-стартапы года

Стартап Alma вошел в программу Google for Startups Cloud AI Accelerator. Участие дает доступ к менторству экспертов Google и ресурсам Google Cloud на сумму до $350 000.

Стартап привлек Series A с оценкой более $120 миллионов и провел конкурс Alma Ascent для стартапов иммигрантских основателей.

Вышла веб-версия AI-помощника AkylAI от The Cramer Project, предоставляющая функции чата и работы с документами, с семью профессиональными профилями для пользователе.

ArtSkin победил на CASC-2025 за разработку искусственной кожи для протезов. Также занял четвертое место на TechCrunch Road 2 Battlefield.

Стартап Loadex AI привлек $1,5 миллиона инвестиций через акселератор Alcheimist для автоматизации логистики.

Newnorm, стартап Алины Ийгиликовой, разрабатывает модульные аудиоустройства, используемые как наушники, колонки и гарнитуры. Проект прошел европейские акселераторы, привлек инвестиции и создал открытый, ремонтопригодный и долговечный продукт для осознанных пользователей.

Mama Space, MedTech-платформа с ИИ-поддержкой и трекерами беременности - вошла в топ-120 Aurora Tech Award и получила $10 000 как лучший женский стартап на Digital Startup Awards в Ташкенте.

Крупные IT-ивенты, которые были в стране

Год в Кыргызстане был насыщен крупными IT- и стартап-событиями. В Бишкеке прошли юбилейный хакатон "Стартап-Нация", крупнейшая IT-конференция DevFest Bishkek 2025 крупнейший в мире хакатон от NASA.

24-25 апреля 2025 года состоялся Central Asia Startup CUP - первый региональный форум для стартапов и инвесторов, где более 700 участников обсуждали венчурные инвестиции, AI, FinTech и женское предпринимательство. Главным событием стала Startup Battle: победил кыргызстанский ArtSkin, Porte Tech прошел в глобальный финал Startup World Cup. Несколько кыргызских стартапов получили гранты от ЕС, а VoiceDiary отправится в Кремниевую долину.

KIT Forum 2025 - крупнейший технологический форум страны, собравший более 3000 участников и свыше 60 спикеров из 10 стран. Форум под лозунгом Enable AI охватил темы искусственного интеллекта в образовании, бизнесе, госсекторе, FinTech и GameDev. На KIT AWARDS 2025 победителями стали Кыргызский государственный технический университет, Enji.AI и BusinessGPT.

Кыргызстан также был представлен на международной арене: в Осаке открылся павильон страны на Expo 2025, где продемонстрированы технологические и инновационные достижения.

Впервые в Бишкеке прошел ETH Bishkek Hackathon. Это уникальное событие объединило разработчиков, дизайнеров, аналитиков и энтузиастов Web3 и стало площадкой для создания инновационных проектов и обмена опытом.

Первая конференция по кибербезопасности CYBER KÜN 2025. Конференция была посвящена актуальным киберугрозам и вопросам безопасности в быстро меняющейся цифровой среде.

Впервые также прошел VC Party. Мероприятие собрало инвесторов, бизнес-ангелов, топ-менеджеров и стартапы для обсуждений, нетворкинга и поиска новых возможностей.

Источник: the-tech.kz


