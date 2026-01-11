Экс-футболист академии "Челси" Мусонда сообщил о критическом состоянии

Бывший футболист академии лондонского "Челси" Ламиша Мусонда сообщил, что находится в критическом состоянии и, по его словам, ему осталось жить всего несколько дней. Бельгийцу 33 года.

Мусонда перешёл в систему "Челси" из "Андерлехта" в 2012 году вместе со своими братьями Тика и Чарли и провёл два сезона в молодёжных командах клуба. Позднее он вернулся в Бельгию, где выступал за "Мехелен", а также играл за испанские клубы низших лиг "Льягостера" и "Паламос", и за конголезский ТП "Мазембе". На его счету девять матчей за молодёжную сборную Бельгии (U21). Профессиональную карьеру он завершил в 2020 году.

В эмоциональном сообщении в социальных сетях Мусонда рассказал, что уже два года борется с серьёзными проблемами со здоровьем, поблагодарил семью, друзей и болельщиков за поддержку и молитвы и отметил, что продолжает бороться, несмотря на тяжёлое состояние.

Его слова вызвали широкий отклик в футбольном сообществе. В последующем обращении Мусонда подчеркнул, что хотел бы, чтобы его запомнили скромным человеком, ценившим людей, которых он встретил на своём жизненном и футбольном пути.