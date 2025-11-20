Погода
Кыргызстан продвигает горную повестку на КС-30 в Бразилии

67  0
- Светлана Лаптева
Делегация Кыргызстана во главе со Специальным представителем Президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова участвовала в работе 30-ой конференции ООН по изменению климата (КС-30) в г. Белен, Бразилия. Об этом сообщается на сайте президента КР.

Следует отметить, что Кыргызстан является председателем Горной Группы в рамках Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК ООН).

В течение первой недели Динара Кемелова, представляя Кыргызстан на встречах высокого уровня, выступила с ключевыми заявлениями в ряде пленарных и тематических мероприятий, отметив острую необходимость укрепления международного сотрудничества и климатического финансирования для горных регионов.

Она подчеркнула, что горные экосистемы, где расположены критически важные водонапорные башни, уникальное биоразнообразие и хрупкие криосферы, подвергаются ускоренному воздействию климата, что требует скоординированных действий государств-участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Состоялись многосторонние консультации по горам и изменению климата, организованные под Бразильским председательством, на основании предложения Кыргызстана по продолжению Горного Диалога, где многие страны отметили лидерство Кыргызстана в продвижении горной повестки и поддержали инициативы Кыргызской Республики, выдвинутые от имени Горной группы в партнерстве с Бутаном и Непалом. На данных консультациях приняли участие более 70 представителей 30 стран и заинтересованных организаций.

На Третьем министерском диалоге высокого уровня по климатическому финансированию, кыргызская делегация подчеркнув важность облегчения доступа развивающихся стран к климатическому финансированию, удвоения помощи на меры по адаптации, предложила создать глобальный центр в Бишкеке в целях наращивания потенциала и повышении устойчивости горных стран к изменению климата.

Важным событием в рамках КС-30 стала церемония подписания соглашения между АБР и ЗКФ о реализации проекта "От ледников к фермам" (G2F) на сумму в размере 250 миллионов долларов США, который будет реализован в странах Центральной Азии, Кавказа и Пакистане для повышения адаптации и устойчивости фермеров и уязвимого населения горных регионов к изменению климата.

Также с участием Кыргызской делегации состоялись 5 тематических мероприятий по вопросам глобальных приоритетов в отношении горных экосистем, ледников, криосферы, по карбоновым программам и сохранения лесов, снижению риска стихийных бедствий, сохранению биоразнообразия, а также по укреплению климатических действий Центральной Азии в контексте обновлённых ОНУВ 3.0.

Кроме того, делегация Кыргызстана активно участвует в переговорном процессе КС-30, продвигая включение горной повестки в итоговые документы конференции, тем самым подтверждая свою лидирующую роль по продвижению горной повестки в климатических процессах.


