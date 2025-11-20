Китай вводит ограничения на экспорт автомобилей с 1 января 2026 года

С нового года Китай устанавливает новые правила экспорта транспортных средств. Ограничения касаются новых автомобилей, которые отправляются за рубеж под видом подержанных. Эксперты и импортеры прогнозируют повышение цен на такие машины на российском рынке, а также увеличение сроков их поставки в нашу страну. Подробности в материале "Известий".

Старое за новое

Министерство торговли Китая совместно с министерством промышленности и главным таможенным управлением КНР с 1 января 2026 года вводят дополнительные ограничения на экспорт автомобилей из страны. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте Минторга КНР, для вывоза машин, с момента регистрации которых в Китае прошло менее 180 дней, экспортер будет должен предоставить на таможне письмо от производителя машины, с указанием страны, в которую будет поставлено данное ТС, а также информацию о наличии в этой стране "торговых точек, предоставляющих послепродажное обслуживание". В противном случае ему не выдадут экспортную лицензию, разрешающую вывоз машины за пределы Китая. Эти меры направлены на "дальнейшую стандартизацию порядка конкуренции в автомобильной промышленности и содействия здоровому и упорядоченному развитию экспорта подержанных автомобилей", говорится в документе.

О проблеме продажи новых автомобилей под видом "бэушных" этой весной заявил председатель совета директоров Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь в интервью местным СМИ. Он рассказал, что в Китае насчитывается несколько тысяч продавцов, специализирующихся на сделках с автомобилями, которые официально считаются подержанными, но при этом имеют фактически нулевой пробег. По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, на местном рынке подержанных автомобилей доля машин с датой регистрации менее трех месяцев и пробегом менее 50 км по итогам прошлого года составила почти 13%.

Выход на новый уровень

Схема, при которой фактически новые машины отправлялись на экспорт как подержанные, позволяла местным автопроизводителям показывать неплохие результаты продаж на внутреннем рынке, пояснил главный редактор "За рулем" Максим Кадаков. Кроме того, за счет таких продаж автоконцерны возвращали НДС, добавил он. Определенная часть таких автомобилей поставлялась и поставляется в нашу страну, отметил главред "За рулем".

- Прежде всего их ввозом занимались мелкие и средние компании, чаще всего речь идет о поставках моделей по альтернативному импорту. Однако в ряде случаев такой схемой через "прокладки" в Китае пользовались и официальные поставщики - прежде всего "новые" импортеры, которые по тем или иным причинам не хотят светиться с прямыми поставками, - рассказал "Известиям" Максим Кадаков.

Схема с так называемым нулевым пробегом позволяла малым и средним экспортерам быстро насыщать рынки, а самим производителям - неофициально распродавать излишки с внутреннего рынка, тем самым искусственно завышая свои отчетные цифры продаж в Китае, считает представитель японской экспортной компании HSS на территории РФ Никита Колесников.

- Сейчас Китай эту схему запрещает, потому что ее издержки начали перевешивать выгоду. Главная причина - защита глобальных брендов. Когда в другой стране продается неадаптированная машина без гарантии и сервиса, это бьет по репутации марки в долгосрочной перспективе, - полагает Никита Колесников.

Кроме того, ужесточение контроля за экспортом автомобилей со стороны властей КНР - это часть политики "качественного" роста, когда на первый план выходят не объемы любой ценой, а устойчивое и контролируемое развитие, уверен эксперт. Это своего рода сигнал всему миру, о том, что этап "дикого восточного рынка" подходит к концу: Китай выходит на новый уровень зрелости в своем автомобильном экспорте, подчеркнул Никита Колесников.