Милиция Сокулука раскрыла серию грабежей. Один подозреваемый задержан

В Чуйской области милиция установила группу молодых людей, подозреваемых в серии грабежей. По данным ведомства, один из них Ш.И., 2006 года рождения задержан и водворён в ИВС.

Инцидент произошёл минувшей ночью в селе Сокулук. По словам пострадавшего гражданина Т.И., примерно в 01:00 к нему подъехал автомобиль Toyota Camry. Из машины вышли трое молодых людей, попросили телефон "для звонка", после чего один из них ударил заявителя дважды по лицу. Забрав смартфон, злоумышленники скрылись.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 206 УК КР (грабеж). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили всех причастных. Ими оказались Ш.И. (2006 г.р.), Ж.Д. (2009 г.р.), К.Д. (2009 г.р.) и А.Э. (2010 г.р.).

Следствие также выявило причастность группы к ещё четырём аналогичным грабежам и одному случаю мошенничества. Расследование продолжается. После его завершения действиям всех участников дадут правовую оценку и примут предусмотренное законом решение.


