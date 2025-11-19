Александра Соловьева: тема сохранения биоразнообразия сейчас актуальна

Постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева заявила, что тема сохранения биоразнообразия сейчас особенно актуальна. И обозначила несколько направлений, на которые стоит обратить внимание в Кыргызстане

По её словам, горные экосистемы страны подвержены климатическим изменениям, что негативно сказывается на редких видах животных, таких как снежный барс. В этом контексте разработка программы по биоразнообразию до 2040 года и системные действия со стороны правительства демонстрируют, как совместные усилия государства, научных кругов и частного сектора способствуют устойчивому развитию и рациональному использованию природных ресурсов.

"Программа развития ООН в Кыргызстане является надежным долгосрочным партнером для правительства и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора в этой сфере. Мы поддерживаем множество инициатив и комплексных действий, включая подготовку национально определяемого вклада по снижению выбросов парниковых газов и отчетов по прозрачности в области охраны климата", - добавила она.

Соловьёва отметила, что такая стратегическая программа требует комплексных мер не только по снижению выбросов, но и по адаптации к уже происходящим климатическим изменениям, которые затрагивают все секторы экономики страны.