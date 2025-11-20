Погода
В ОДКБ обсудили противодействие киберугрозам

- Светлана Лаптева
В Москве прошло XX заседание Совета Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ). об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание открыл заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

В ходе заседания участники делегаций государств – членов ОДКБ обсудили актуальные угрозы безопасности информации и методы противодействия им.

Выступившие отметили массовое увеличение количества атак с использованием цепочек поставщиков, а также контрагентов, интенсивное задействование различных взаимодействующих организаций и структур при их проведении.

Особую озабоченность участники заседания выразили в отношении угроз, связанных с утечками массивов персональных данных физических и юридических лиц, а также атак через доверенные внешние каналы взаимодействия, способствующие наступлению компьютерных инцидентов.

В ходе мероприятия делегаты обменялись мнениями о современных угрозах и проблематике оперативного доведения сведений о критических уязвимостях программного обеспечения до владельцев уязвимых ресурсов и реагирования на них.

Отметили активное развитие деятельности по обмену информацией между специалистами контактных пунктов ККЦ ОДКБ и одновременный рост числа совместных мероприятий.

Выразили благодарность представителю Кыргызской Республики за организацию и проведение первой Международной конференции ОДКБ по кибербезопасности в июне текущего года.


Теги:
ОДКБ, Россия, Москва
