В России появятся летающие такси

189  0
- Светлана Лаптева
В России появится летающее такси, заявили в Минтрансе РФ.

Широкое внедрение летающих такси в России будет осуществляться поэтапно и связано с результатами испытаний, формированием нормативной базы, а также готовностью регионов инвестировать в необходимую инфраструктуру и сервисы

"Модель из Самары имеет все шансы стать шаблоном для пилотных внедрений, но массовое распространение летающих такси по российским мегаполисам пойдет поэтапно и будет зависеть от успеха испытаний, качества нормативной базы и готовности регионов вкладываться в инфраструктуру и сервисы", - пояснили в ведомстве

Как подчеркнули в министерстве, старт испытаний летающего такси в Самарской области - это в первую очередь апробация технологий, организационных моделей и механизмов взаимодействия между бизнесом и властью.


