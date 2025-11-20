Погода
В КР вдвое сократят количество разрешительных документов для бизнеса

- Светлана Лаптева
Минюст Кыргызстана объявил о запуске одного из ключевых этапов дебюрократизации. Речь идет о разовом и значительном сокращении разрешительных документов для бизнеса примерно на 55-60%.

Министерство экономики уже вынесло проект указа президента на общественное обсуждение. Перед этим несколько лет проводилась инвентаризация разрешительных документов. Госорганы вместе с экспертами изучили более 900 лицензий, разрешений, сертификатов, экспертиз и других документов, которые бизнес обязан получать по действующим требованиям.

В анализе участвовали 74 ведомства, что позволило понять реальный объем бюрократии. Итоги показали:

214 документов (23.64%) - устарели или создают проблемы и предлагаются к отмене;

58 документов (6.41%) - могут быть переданы другим госорганам;

87 документов (9.61%) - на самом деле не являются разрешительными, хотя использовались как такие;

36 документов (3.98%) - фактически не выдаются и давно утратили смысл.

Кроме того, бизнес предложил отменить или упростить 16 документов, и эти предложения включили в проект.

В итоге сформирован перечень из 431 разрешительного документа, которые останутся в обновленной системе. Это значит, что общее количество сократится больше чем в два раза. Все, что не вошло в перечень, после подписания указа будет считаться недействительным.

Что это даст бизнесу:

предприниматели смогут работать без получения отмененных разрешений;

госорганы не смогут штрафовать за отсутствие документов, исключенных из списка;

в течение полугода кабмин должен привести все законодательство в порядок и упростить оставшиеся процедуры.

Реформа направлена на сокращение бюрократии, устранение дублирующих требований, снижение коррупционных рисков и облегчение работы предпринимателей.


