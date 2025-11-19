Молодёжная сборная РФ по футболу стала победителем "Кубка Манаса"

Молодёжная сборная России по футболу (U-21) стала победителем международного турнира "Кубок Манаса", уверенно обыграв в заключительном матче хозяев соревнований - олимпийскую сборную Кыргызстана (U-23). Встреча, прошедшая на стадионе "Курманбек", завершилась со счётом 8:0.
Как проходил матч
Российская команда с самого начала захватила инициативу и уже в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество.
Счёт открыл Ульви Бабаев на 19-й минуте, точно пробив после быстрой атаки. Спустя четыре минуты отличился Даниил Моторин, замкнув передачу партнёра.
На 32-й минуте Илья Кирш довёл счёт до 3:0 дальним ударом, а перед перерывом Кирилл Столбов сделал разницу ещё более крупной - 4:0.
В компенсированное время первого тайма защитник сборной Кыргызстана Юрускельди Маданов отправил мяч в собственные ворота - 5:0.
В начале второго тайма Россия продолжила давление:
Казбек Мусаилов забил шестой гол на 52-й минуте,
Дмитрий Кучугура - седьмой на 87-й минуте,
а на 90+1-й минуте ещё один автогол, на этот раз от Даниэля Разулова, установил окончательный счёт - 8:0.
Россия - чемпион "Кубка Манаса"
Сборная России под руководством Ивана Шабарова завершила турнир с идеальным результатом:
победа над Ираном U-23 - 2:0,
победа над Бахрейном U-23 - 2:0,
победа над Кыргызстаном U-23 - 8:0.
Таким образом, россияне набрали 9 очков из 9, не пропустив ни одного мяча на турнире.