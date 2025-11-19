Погода
$ 87.32 - 87.64
€ 101.02 - 102.02

Молодёжная сборная РФ по футболу стала победителем "Кубка Манаса"

159  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодёжная сборная России по футболу (U-21) стала победителем международного турнира "Кубок Манаса", уверенно обыграв в заключительном матче хозяев соревнований - олимпийскую сборную Кыргызстана (U-23). Встреча, прошедшая на стадионе "Курманбек", завершилась со счётом 8:0.

Как проходил матч

Российская команда с самого начала захватила инициативу и уже в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество.

Счёт открыл Ульви Бабаев на 19-й минуте, точно пробив после быстрой атаки. Спустя четыре минуты отличился Даниил Моторин, замкнув передачу партнёра.

На 32-й минуте Илья Кирш довёл счёт до 3:0 дальним ударом, а перед перерывом Кирилл Столбов сделал разницу ещё более крупной - 4:0.

В компенсированное время первого тайма защитник сборной Кыргызстана Юрускельди Маданов отправил мяч в собственные ворота - 5:0.

В начале второго тайма Россия продолжила давление:

Казбек Мусаилов забил шестой гол на 52-й минуте,

Дмитрий Кучугура - седьмой на 87-й минуте,

а на 90+1-й минуте ещё один автогол, на этот раз от Даниэля Разулова, установил окончательный счёт - 8:0.

Россия - чемпион "Кубка Манаса"

Сборная России под руководством Ивана Шабарова завершила турнир с идеальным результатом:

победа над Ираном U-23 - 2:0,

победа над Бахрейном U-23 - 2:0,

победа над Кыргызстаном U-23 - 8:0.

Таким образом, россияне набрали 9 очков из 9, не пропустив ни одного мяча на турнире.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452693
Теги:
Россия, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  