Молодёжная сборная РФ по футболу стала победителем "Кубка Манаса"

Молодёжная сборная России по футболу (U-21) стала победителем международного турнира "Кубок Манаса", уверенно обыграв в заключительном матче хозяев соревнований - олимпийскую сборную Кыргызстана (U-23). Встреча, прошедшая на стадионе "Курманбек", завершилась со счётом 8:0.

Как проходил матч

Российская команда с самого начала захватила инициативу и уже в первом тайме обеспечила себе комфортное преимущество.

Счёт открыл Ульви Бабаев на 19-й минуте, точно пробив после быстрой атаки. Спустя четыре минуты отличился Даниил Моторин, замкнув передачу партнёра.

На 32-й минуте Илья Кирш довёл счёт до 3:0 дальним ударом, а перед перерывом Кирилл Столбов сделал разницу ещё более крупной - 4:0.

В компенсированное время первого тайма защитник сборной Кыргызстана Юрускельди Маданов отправил мяч в собственные ворота - 5:0.

В начале второго тайма Россия продолжила давление:

Казбек Мусаилов забил шестой гол на 52-й минуте,

Дмитрий Кучугура - седьмой на 87-й минуте,

а на 90+1-й минуте ещё один автогол, на этот раз от Даниэля Разулова, установил окончательный счёт - 8:0.

Россия - чемпион "Кубка Манаса"

Сборная России под руководством Ивана Шабарова завершила турнир с идеальным результатом:

победа над Ираном U-23 - 2:0,

победа над Бахрейном U-23 - 2:0,

победа над Кыргызстаном U-23 - 8:0.

Таким образом, россияне набрали 9 очков из 9, не пропустив ни одного мяча на турнире.