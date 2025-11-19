Валентина Шевченко рассказала о планах после победы над Вейли Чжан

Профессиональная спортсменка, боксёр и боец смешанных единоборств, представлявшая на соревнованиях Россию и Кыргызстан, Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вейли Чжан на турнире UFC 322, завершив бой единогласным решением судей со счётом 50:45. После боя Шевченко рассказала о своих планах на будущее в интервью Джо Рогану.

Победа над Вейли Чжан

Бой продлился все пять раундов, и Валентина полностью контролировала ситуацию в октагоне. По мнению всех трёх судей, кыргызстанка была сильнейшей во всех раундах, что позволило ей оформить уверенную победу.

Вопросы здоровья и возвращение в октагон

Шевченко отметила, что на данный момент ей необходимо разобраться с травмами, которые преследуют её на протяжении карьеры. "Сейчас я не могу назвать точную дату своего возвращения, но я здесь и всё ещё в деле", - заявила спортсменка.

Единоборства как стиль жизни

"Единоборства - это не просто спорт и карьера. Это мой стиль жизни. Пока здоровье позволяет, я буду этим заниматься", - подчеркнула Валентина.

Возможный реванш с Амандой Нунес

Кыргызстанка также прокомментировала ожидания фанатов на реванш с Амандой Нунес, с которой ранее дважды проиграла в легчайшем весе - один раз единогласным, второй раз раздельным решением судей. "Пока непонятно, вернется ли она и в какой форме будет - половина Аманды или полноценная Аманда", - отметила Шевченко.

Победа над Вейли Чжан укрепила позиции Валентины Шевченко в рейтинге UFC и подтвердило её статус одной из ведущих спортсменок смешанных единоборств.