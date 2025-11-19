Погода
$ 87.32 - 87.64
€ 101.02 - 102.02

Валентина Шевченко рассказала о планах после победы над Вейли Чжан

215  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Профессиональная спортсменка, боксёр и боец смешанных единоборств, представлявшая на соревнованиях Россию и Кыргызстан, Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вейли Чжан на турнире UFC 322, завершив бой единогласным решением судей со счётом 50:45. После боя Шевченко рассказала о своих планах на будущее в интервью Джо Рогану.

Победа над Вейли Чжан

Бой продлился все пять раундов, и Валентина полностью контролировала ситуацию в октагоне. По мнению всех трёх судей, кыргызстанка была сильнейшей во всех раундах, что позволило ей оформить уверенную победу.

Вопросы здоровья и возвращение в октагон

Шевченко отметила, что на данный момент ей необходимо разобраться с травмами, которые преследуют её на протяжении карьеры. "Сейчас я не могу назвать точную дату своего возвращения, но я здесь и всё ещё в деле", - заявила спортсменка.

Единоборства как стиль жизни

"Единоборства - это не просто спорт и карьера. Это мой стиль жизни. Пока здоровье позволяет, я буду этим заниматься", - подчеркнула Валентина.

Возможный реванш с Амандой Нунес

Кыргызстанка также прокомментировала ожидания фанатов на реванш с Амандой Нунес, с которой ранее дважды проиграла в легчайшем весе - один раз единогласным, второй раз раздельным решением судей. "Пока непонятно, вернется ли она и в какой форме будет - половина Аманды или полноценная Аманда", - отметила Шевченко.

Победа над Вейли Чжан укрепила позиции Валентины Шевченко в рейтинге UFC и подтвердило её статус одной из ведущих спортсменок смешанных единоборств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452696
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  