В Бишкеке открывается Евразийский центр русского языка и культуры

23 ноября в Бишкеке состоится торжественное открытие Евразийского центра русского языка и культуры - первой в истории Кыргызстана мультифункциональной площадки для популяризации русского языка, культурного обмена и подготовки кадров, сообщает пресс-служба АНО "Евразия".

"Центр заработает на базе Ассоциации поддержки русского языка, созданной АНО "Евразия". Цели проекта - сохранение и развитие русского языка как языка межнационального общения, продвижение русской и евразийской культуры, расширение научно‑образовательного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.

Новая площадка объединит образовательные программы, культурные инициативы и исследовательские проекты. На базе Центра откроются лаборатория русского языка, Евразийская литературная гостиная, киноклубы, театральная студия, изостудия, кружок арт‑терапии.

На церемонии открытия также будет презентована программа по созданию сети филиалов Центра в регионах Кыргызстана.

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на торжественное открытие Евразийского центра русского языка, культуры и инклюзии.

Место: г. Бишкек, ул. Эркиндик, 30/1.

Дата и время: 23 ноября, 14:00

Для аккредитации и дополнительной информации:

+7 910 494 84 55 - Наталья (для российских СМИ)

(0709)123816 - Толкун (для СМИ Кыргызстана)".


русский язык, Бишкек, Кыргызстан
